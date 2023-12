Israelische Partnerstadt: "Ihre Unterstützung bewegt uns sehr"

In einer Live-Schalte in die Stadtratssitzung im Nürnberger Rathaus hat sich der Bürgermeister der israelischen Partnerstadt Hadera für die Solidarität der Partnerstadt Nürnberg bedankt. "Ihre Unterstützung bewegt uns sehr", sagte Nir Ben Haim, der live aus seinem Amtszimmer in den großen Sitzungssaal geschaltet wurde.

Tote und Bürgerwache

Der Politiker berichtete den Nürnberger Stadträten, wie sich das Leben in der 100.000-Einwohner-Stadt in Nordisrael seit dem Terror-Überfall der Hamas am 7. Oktober verändert hat. Die Stadt Hadera habe an diesem Tag sieben Töchter und Söhne verloren, sagte Nir Ben Haim. Gut 1.000 Familien aus dem Süden des Landes fanden nach dem Überfall Zuflucht in Hadera. Freiwillige bildeten sogenannte Bürgerwachen, die für Sicherheit in der Stadt sorgen sollen. Außerdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen an Schulen und Kindergärten verstärkt.

"Wir halten zusammen"

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) zeigte sich in seinem Statement erschüttert. "Unsere Städtefreundschaft heißt, wir halten zusammen", sagte er. Die SPD-Stadträtin Diana Liberova äußerte die Hoffnung, dass das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft im Jahr 2025 in Frieden gefeiert werden könne.

1995 unterzeichneten Vertreter beider Städte den offiziellen Partnerschaftsvertrag. Die Beziehungen zwischen Nürnberg und Hadera begannen Mitte der 1970er-Jahre mit einem regelmäßigen Jugendaustausch. Seitdem halten beide Städte engen Kontakt.