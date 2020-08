Israelische Kampfflugzeuge erstmals in Deutschland

Erstmals in Deutschland starten israelische Kampfflugzeuge eine gemeinsame Übung mit der deutschen Luftwaffe. Die Übung findet heute nahe Düren/Nordrhein-Westfalen statt. Am morgigen Dienstag soll eine deutsch-israelische Formation von Flugzeugen der israelischen und der deutschen Luftwaffe den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen - zum Gedenken an das Olympiaattentat von 1972. Der Rückflug führt am Stadtrand von Dachau vorbei. An der dortigen KZ-Gedenkstätte will die deutsch-israelische Delegation einen Kranz niederlegen.

Israelische Piloten teils Nachfahren von KZ-Überlebenden

Für viele israelische Soldaten ist die am Montag beginnende erste deutsch-israelische Militärübung auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik von enormer symbolischer Bedeutung. Die Übung "BlueWings2020" sei ein "sehr bewegendes Ereignis für alle" Beteiligten, sagte ein israelischer Offizier und Enkel eines Holocaust-Überlebenden der Nachrichtenagentur AFP in einem Telefoninterview. Auch unter den teilnehmenden israelischen Piloten seien mehrere Nachfahren von Holocaust-Opfern, darunter auch von Überlebenden des KZ Dachau.

Zeremonie mit Botschafter und Verteidigungsministerin

In der dortigen KZ-Gedenkstätte findet am Dienstag eine Zeremonie mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) statt. Nach Angaben der israelischen Luftwaffe nimmt auch der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff an der Gedenkzeremonie teil, bei der ein Enkel eines Holocaust-Überlebenden eine Rede halten wird. Zum Gedenken an die Opfer soll zudem der Rabbiner Mendel Moraity ein Gebet sprechen.

Streitkräfte beider Länder "erkennbar aneinander gerückt"

"Wir hatten den Eindruck, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte nach Deutschland kommen müssen, um ihnen (den Deutschen) zu zeigen, wie sehr wir sie schätzen", sagte der Offizier. In den vergangenen fünf Jahren seien die Streitkräfte beider Länder "erkennbar aneinander gerückt". So habe es operativen und geheimdienstlichen Austausch gegeben, aber auch gemeinsame Übungen. Zwei Mal sei die deutsche Luftwaffe zu multinationalen Übungen in Israel gewesen.

Begrüßung auf Englisch und auf Hebräisch

Am Sonntag liefen nach Angaben der deutschen Luftwaffe die letzten Vorbereitungen auf den Start der zweiwöchigen Militärübung. Zwei Soldaten vom Taktischen Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" der Bundeswehr bereiteten sich für den Ehrenposten vor, den sie zur Begrüßung der israelischen Luftwaffe stellen würden, teilte die Luftwaffe auf Twitter mit. Zuvor hatte sie die israelischen Soldaten auf Englisch und Hebräisch gegrüßt. "Wir sind stolz darauf, euch zum ersten Mal in Deutschland zu begrüßen", hieß es.