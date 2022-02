Isoliert, stabil und bequem: Luxus-Hochsitze aus der Oberpfalz

Daniel Hechtl aus Wiesau im Landkreis Tirschenreuth hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Er baut stabile und bequeme Hochsitze mit Komfort. Mittlerweile ein boomendes Geschäftsmodell - sogar die Bayerischen Staatsforsten wurden bereits auf das Unternehmen aus der nördlichen Oberpfalz aufmerksam.

Zimmermann Hechtl: "Das probieren wir jetzt"

In der Produktionshalle duftet es nach frischem Holz. An den Wänden stehen Latten in verschiedenen Stärken und Längen parat, in der Ecke bollert ein kleiner Ofen. Der gelernte Zimmermann und Hobby-Jäger Daniel Hechtl baut gerade die Seitenteile einer Jagdkanzel zusammen. Sie besteht aus vier Teilen. Sein Garagen-Hobby von früher wurde zum erfolgreichen Unternehmen: "Früher habe ich für mich Hochsitze gebaut und dann sagte ein Freund von mir, die könnten wir doch verkaufen. Dann habe ich einen Auftrag vom Thüringer Forst bekommen für 100 Stück und daraufhin habe ich mich selbstständig gemacht und mir gedacht, das probieren wir jetzt."

Komfort-Sonderwünsche werden entgegengenommen

Gemeinsam mit seiner Frau Tanja und zwei Mitarbeitern bauen sie circa 50 wetterfeste Hochsitze pro Woche. Und die werden zu Jägern in allen Ecken Deutschlands, nach Luxemburg, Tschechien und Österreich geschickt. Tanja Hechtl geht auf die Wünsche der Kunden ein und nimmt die Ausstattungswünsche entgegen: "Die kann man dann isolieren und mit Teppich verkleiden. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die hier und da noch eine Ablage wollten. Man kann die Hochsitze richtig gemütlich machen - für die ganze Nacht."