Isolation bei Corona: Was aktuell in Bayern gilt

Wer in Bayern positiv auf das Coronavirus getestet wurde, darf die Isolation vielfach früher beenden als Infizierte in anderen Teilen Deutschlands: Seit 13. April gilt im Freistaat eine neue Allgemeinverfügung, mit der die Dauer der Isolation verkürzt und die Quarantäne von engen Kontaktpersonen abgeschafft wurde.

Eigentlich hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern Anfang April eine einheitliche Lockerung der Isolations- und Quarantäne-Regeln zum 1. Mai beschlossen - demnach sollte sogar die Isolation von Corona-Infizierten freiwillig werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kassierte dies dann aber überraschend wieder ein und bezeichnete die Pläne als "klaren Fehler". Nun wollen Bund und Länder an diesem Montag (25. April) einen neuen gemeinsamen Beschluss fällen - so lange wollte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) aber nicht warten.

Die bayerischen Regeln im Überblick.

Wer muss in Isolation?

An der Pflicht zur Isolation von Corona-Infizierten hält Bayern vorerst fest. Die Absonderung kann zwar nach wie vor vom zuständigen Gesundheitsamt angeordnet werden, dies ist aber nicht erforderlich. Denn die Isolation beginnt laut Allgemeinverfügung schon mit der Übermittlung eines positiven Testergebnisses durch eine Corona-Teststation, ein Labor oder einen Arzt. Dies gilt sowohl für PCR- als auch für Antigentests, wenn sie von einer medizinischen Fachkraft oder einer geschulte Person vorgenommen wurden.

Wie lange dauert die Isolation?

Wer von einem positiven Testergebnis erfährt, muss sich "unverzüglich" in Isolation begeben. Neu ist seit Mitte April, dass die Isolation bereits "nach Ablauf von fünf Tagen" endet, falls der Betroffene seit mindestens 48 Stunden keine Corona-typischen Symptome hatte. Spätestens nach zehn Tagen ist die Quarantäne auf jeden Fall automatisch zu Ende. Gezählt wird ab dem positiven Testnachweis. Ein "Freitesten" ist in keinem Fall mehr nötig.

Sonderfall: Wer nach einem positiven Antigentest bei einem PCR-Test ein negatives Ergebnis erhält, kann die Isolation sofort beenden. Fällt auch der PCR-Test positiv aus, richtet sich das Ende der Isolation nach dem Erstnachweis des Erregers - also dem Antigentest, sofern dieser von medizinischem oder geschultem Personal vorgenommen wurde.

Was ist mit Beschäftigten in Krankenhäusern und Pflegeheimen?

Um besonders gefährdete Menschen zu schützen, gelten für Beschäftigte in sogenannten vulnerablen Einrichtungen wie Kliniken und Krankenhäusern, Pflegeheimen und Reha-Zentren strengere Regeln. Sie dürfen nach der Isolation erst dann wieder zur Arbeit gehen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können. Das kann entweder ein negativer Antigentest sein oder ein PCR-Test mit einem CT-Wert von mehr als 30. Das Testergebnis muss mit der Wiederaufnahme der Arbeit der jeweiligen Einrichtung vorgelegt werden.

Was muss während der Isolation beachtet werden?

Die Isolation müssen Corona-Infizierte in einer Wohnung oder einem "anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes" verbringen. In dieser Zeit dürfen sie die Wohnung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamts verlassen. Verfügt die Wohnung über einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon, dürfen sie sich dort allein aufhalten. Besuch darf in der Isolation nicht empfangen werden.

Leben in der Wohnung mehrere Personen, sollte auf eine "räumliche oder zeitliche Trennung" des Infizierten von den übrigen Haushaltsangehörigen geachtet werden. Der oder die Infizierte sollte sich also in einem andren Raum aufhalten und Gemeinschaftsräume wie die Küche zu anderen Zeiten nutzen als die Angehörigen oder Mitbewohner. Bei Minderjährigen sind die Erziehungsberechtigten für die Einhaltung der Isolation verantwortlich.

Gibt es Ausnahmen von der Isolation?

Wenn die Isolation von positiv Getesteten den Geschäfts- oder Dienstbetrieb eines Unternehmens der kritischen Infrastruktur oder einer Behörde gefährdet, kann die Kreisverwaltungsbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Allerdings muss dies mit Auflagen zum Schutz anderer Mitarbeiter verbunden sein.

Wie soll man sich nach dem Ende der Isolation verhalten?

Das bayerische Gesundheitsministerium rät nach dem Ende der Isolation zur Vorsicht: Den Betroffenen wird empfohlen, anschließend für weitere fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung - insbesondere in geschlossenen Räumen - eine FFP2-Maske zu tragen und unnötige Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden.

Was ist mit engen Kontaktpersonen von Infizierten?

Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen ist in Bayern vollständig abgeschafft worden: Wer engen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, muss künftig nicht mehr daheim bleiben. "Aber natürlich bitten wir die Infizierten weiterhin, ihre engen Kontakte über ihre Infektion zu informieren", sagte Gesundheitsminister Holetschek dazu. "Den engen Kontaktpersonen empfehlen wir zudem, Kontakte zu reduzieren und im Home-Office zu arbeiten, wenn dies möglich ist, und sich freiwillig fünf Tage lang selbst zu testen."

Wie geht es weiter?

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) will am Montag über das weitere Vorgehen beraten. Bereits nach der jüngsten Videoschalte am 11. April sagte die GMK-Vorsitzende, Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD): "Wir sind uns nach wie vor einig, dass wir einen Strategiewechsel bei den Quarantäne- und Isolationsregelungen vorbereiten müssen." Damit werde der Übergang von der pandemischen in die endemische Lage begleitet. Grimm-Benne sprach mit Blick auf die Isolationsregeln von einer "Perspektive für den Sommer".

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht nach eigenen Angaben zwar keinen Spielraum für weitere Lockerungen mehr, sein bayerische Amtskollege Holetschek ist da aber anderer Meinung: "Lässt der Infektionsdruck weiterhin nach, soll im Rahmen einer zweiten Stufe die Isolation freiwillig werden." Für Montag kündigte er intensive Beratungen über diese Frage an: Geplant sei, dass möglichst ein Zeitplan zum weiteren Vorgehen entwickelt werde, "ab wann die Isolation nicht mehr verpflichtend ist". Zwar könne Corona im Herbst noch einmal zu einer Herausforderung werden, falls sich die Impfquote nicht verbessere, sagte der CSU-Politiker. "Momentan sind diese Lockerungen aber vertretbar und sinnvoll."