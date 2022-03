Isolation statt Nähe: Besuchsverbote in psychiatrischen Kliniken

Es ist der 11.11.2021, ein Donnerstag, den Jule Müller so schnell nicht vergessen wird. Ihren richtigen Namen will sie nicht veröffentlichen, es gehe ihr um den Schutz ihrer Tochter, sagt sie. "Wir haben unsere Tochter am Donnerstag in der Klinik abgegeben und durften weder sehen, wie es aussieht, noch, wo sie untergebracht ist, wie sie schläft, wo sie jetzt sein wird, wir wussten gar nichts." Erst am Montag darauf habe sie ein Arzt angerufen und die Eltern informiert, was Sache sei.

Abgegeben – ohne zu wissen, wie die Tochter untergebracht ist

Jule Müllers Tochter ist zwölf Jahre alt. Durch Zufall bekommen die Eltern mit, dass sie Suizidgedanken hat. Die Eltern sind in großer Sorge, bringen ihre Tochter auf die Krisenstation in die kbo-Heckscher Klinik in München, müssen sie quasi an der Pforte abgeben. Ein Mädchen, das bis zu diesem Zeitpunkt noch nie länger weg von zu Hause war.

Keine Ausnahme für ein Gespräch nach Suizidversuch

Mit ihrer Tochter zu kommunizieren ist kaum möglich. In den folgenden sieben Wochen können die Eltern das Mädchen während der Woche nur eine Stunde sehen und am Wochenende meist nur für zwei Stunden – aus Infektionsschutzgründen, so die Begründung der Klinik. Für die Mutter macht diese Regelung keinen Sinn: Sie seien gezwungen gewesen, gemeinsam zu Corona-Hochzeiten in ein Café zu gehen, die Zeitspanne war zu kurz, um nach Hause zu fahren.

Während des anschließenden mehr als zweimonatigen Aufenthalts in einer zweiten psychiatrischen Klinik waren die Regeln ähnlich streng. Der Telefonkontakt auf zehn Minuten in einem bestimmten Zeitfenster begrenzt – Ausnahmen gab es nicht, so erzählt es die Mutter. Auch dann nicht, als die Tochter nach drei Wochen auf der Münchner Krisenstation einen Suizidversuch unternimmt. Sie sei angerufen worden, erinnert sich die Mutter, mit der Aussage, ihrem Kind gehe es nicht gut. "Und dann sagt man, kann ich denn mal mit ihr sprechen?" Das sei verneint worden, es sei außerhalb der Regeln. "Das kann ich als Mutter nicht nachvollziehen."

Keine Umarmung – "Es war doch Corona"

Beim nächsten Treffen erzählt die Tochter, wie schlecht es ihr gegangen sei und dass sie ganz viel geweint habe. Jule Müller fragt ihre Tochter, ob sie denn jemand in den Arm genommen hätte. "Und dann hat sie gesagt: 'Nein, es war ja Corona.'"

Jule Müllers Fall klingt extrem, sie ist aber nicht die einzige Angehörige, die unter den strengen Corona-bedingten Besuchsregeln gelitten hat. Karl-Heinz Möhrmann ist Vorsitzender des Landesverbands der Angehörigen psychisch Kranker. Er hat von vielen ähnlichen Geschichten gehört. Und: Einheitliche Besuchsregeln in psychiatrischen Kliniken gibt es nicht. Bei vielen Kliniken sei auf der Internetseite noch immer von einem absoluten Besuchsverbot die Rede, so Möhrmann. Er glaubt, es könne schon Ausnahmen davon geben, wenn man es entsprechend begründe. "Ich bin bloß im Zweifel, ob die Angehörigen immer im Stande sind, das immer so zu begründen, dass die Klinik das akzeptiert."

Kliniken wollen Betrieb aufrechterhalten

Tatsächlich herrschte bis zur vergangenen Woche noch in mindestens elf psychiatrischen Kliniken in Bayern absolutes Besuchsverbot. Immerhin: Inzwischen haben zwei Kliniken ihre Besuchsregeln gelockert. Die medbo-Kliniken in der Oberpfalz wie auch die kbo-Kliniken in Oberbayern aber halten an den Einschränkungen fest. Um den Infektionseintrag auf die Stationen zu begrenzen und die Versorgung sicherzustellen, sei das notwendig, so die medbo-Kliniken auf BR-Anfrage. Und die kbo-Pressestelle teilt mit: Es gehe um den Schutz der Patienten, aber auch des Personals. Ziel sei es, den Klinikbetrieb aufrecht zu erhalten, auch wenn die Pressestelle schriftlich einräumt: "Wir sind uns bewusst, dass die strengen Besuchsregelungen eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen darstellen können."

Angehörige: Besuchsverbote nur im Ausnahmefall

So sieht das auch Karl Heinz Möhrmann vom Verband der Angehörigen: Isolation und Einsamkeit bedeute für viele Menschen Stress und der sei bei psychischen Erkrankungen immer ein Risikofaktor, der dazu führen könne, dass eine Verschlechterung eintritt oder ein Rückfall. Der Angehörigenvertreter fordert deshalb, dass Besuchsverbote die absolute Ausnahme sein müssten.

Holetschek wirbt für "Einzelfallentscheidung"

Ähnlich drückt sich auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) aus. Besuche und Kontakt seien gerade in diesem medizinischen Bereich etwas sehr Wichtiges. Aufgrund des weiter bestehenden Infektionsgeschehens bedürfe es allerdings der Abwägung und die müsse in den jeweiligen Kliniken durchgeführt werden. "Es ist das Hausrecht des einzelnen Krankenhauses. Wir haben allerdings immer dafür geworben, dass man versucht, diese Verhältnismäßigkeit in den Blick zu nehmen, und im Einzelfall anschaut und dann wirklich auch zu der Entscheidung kommt, dass Besuche machbar sind. Aber wie gesagt, es ist eine Einzelfallentscheidung."

Der Staat könne und dürfe sich hier nicht über das Hausrecht der Kliniken und die Gegebenheiten vor Ort hinwegsetzen. Davon ist auch der Patientenvertreter der bayerischen Staatsregierung, Peter Bauer, überzeugt. Und dennoch sagt er: "Ein absolutes Besuchsverbot halte ich für nicht gerechtfertigt und auch rechtlich nicht durchsetzbar."

Patientenvertreter rät zu individuellen Lösungen mit Klinikleitung

Bauer rät Angehörigen, den Kontakt zur Stations- oder Klinikleitung zu suchen und im Einzelfall eine individuelle Lösung zu finden. Jule Müller hat das im Fall ihrer zwölfjährigen Tochter versucht – ohne Erfolg: Sie habe alles versucht, sagt sie. Sie trage alle Hygieneregeln mit, sei geboostert, hätte sich jedes Mal einen PCR-Test besorgt. Die Klinik sei nicht darauf eingegangen. "Das hat alles nicht gezählt, das sind diese Regeln und die sind für alle gleich und Punkt."

Tochter hat eine 50-prozentige Chance, wieder suizidal zu werden

Jule Müllers Tochter ist inzwischen seit zwei Wochen zu Hause. Entlassen wurde das Mädchen, weil die Krankenkasse die Therapie nicht mehr zahlte. Die Chance, dass sie wieder einen Suizidversuch unternimmt, liege bei 50 Prozent, sagte die Klinik zu den Eltern. Die haben jetzt privat eine ambulante Therapie organisiert.