Islamunterricht in Bayern ist rechtens: AfD-Antrag abgewiesen

Der geplante Islamunterricht an Bayerns Schulen wird im kommenden Schuljahr stattfinden. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof wies einen Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion zurück, der den Islamunterricht an bayerischen Schulen stoppen sollte. Das hat das Gericht am Freitag in München mitgeteilt. Der Eilantrag der AfD hatte zum Ziel, die Einführung des neuen Wahlpflichtfachs im nächsten Schuljahr aus verfassungsrechtlichen Gründen per einstweiliger Anordnung zu verhindern.

Bayern will Muslimen Religionsunterricht anbieten

Das Gericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit dem Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens im Landtag. Die AfD habe dort "keine konkreten verfassungsrechtlichen Zweifel gegen das Änderungsgesetz erhoben, sondern lediglich unspezifische rechtliche Bedenken geltend gemacht sowie politische Vorbehalte gegen den Islamischen Unterricht vorgetragen". Ferner gebe es "erhebliche Zweifel, ob die angekündigte künftige Popularklage zulässig wäre" und die angegriffenen Regelungen seien weder aus formellen noch aus materiellen Gründen offensichtlich verfassungswidrig.

Kein Verstoß gegen Neutralitätsgebot des Staates

Die Richter waren der Ansicht, beim Islamunterricht handle es sich um einen allgemeinen Werte-Unterricht in Kombination mit Islamkunde. Also eben nicht um konfessionellen Religionsunterricht. Damit sei das geplante Angebot als Alternative zum Ethikunterricht verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Die Richter schließen somit eine Verletzung des staatlichen Neutralitätsgebots aus. Auch der Gleichheitsgrundsatz sei gewährleistet, denn die Teilnahme sei freiwillig und nicht auf muslimische Schülerinnen und Schüler beschränkt. Eine Diskriminierung anderer Menschen oder Religionsgemeinschaften sei nicht erkennbar.

Staatsregierung und Landtag hatten vor wenigen Wochen die Einführung des Islamunterrichts beschlossen, um den zahlreichen muslimischen Schülern ein Angebot machen zu können, über dessen Inhalte es eine staatliche Kontrolle gibt. Dem neuen Wahlpflichtfach war ein seit 2009 laufender Modellversuch vorausgegangen.

Popularklage eine Besonderheit in Bayern

Laut AfD-Landtagsfraktion hatten mehrere Abgeordnete gemeinsam mit Bürgern beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eine Popularklage gegen den geplanten Islamunterricht eingereicht. Eine Popularklage ist eine Besonderheit in Bayern. Sie eröffnet die Möglichkeit, zum Beispiel gegen ein Gesetz vorzugehen, obwohl man selbst nicht direkt davon betroffen ist.

Die Bayerische Verfassung sehe keine Möglichkeit für einen Islamunterricht in der geplanten Form vor, argumentierte die AfD. Der Islam würde gegenüber anderen Religionen, beispielsweise Buddhisten oder Juden, bevorzugt, was einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot in Glaubensfragen und die Religionsfreiheit darstelle, heißt es weiter.