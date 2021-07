Islamunterricht in Bayern ab kommendem Schuljahr

Ab dem nächsten Schuljahr soll es einen regulären Islamunterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler in Bayern geben. Das hat das bayerische Kabinett im Februar beschlossen. Er soll als Alternative zur Religionslehre gewählt werden können. Der derzeit als Modellprojekt angelegte Islamunterricht soll fest gesetzlich fixiert werden.

Landtag entscheidet über Islamunterricht

Heute Abend muss darüber noch der Landtag in einer Schlussabstimmung entscheiden. Eine Mehrheit für den islamischen Unterricht gilt als sicher. Ein entsprechender Entwurf passierte bereits Ende Juni in zweiter Lesung den Landtag - gegen die Stimmen der Grünen und der AfD. Die AfD-Fraktion beantragte eine dritte Lesung. Die Schlussabstimmung kann deswegen erst heute stattfinden.

Die Grünen kritisierten, der Entwurf habe zu viele Lücken und sei nur eine Zwischenlösung. Es werde letztlich nur ein Ersatz für den Ethikunterricht, kein eigener islamischer Religionsunterricht etabliert. Außerdem fehle der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe sowie in Berufsschulen, was zu einer Benachteiligung der Betroffenen führen könne.

Kritiker kündigen Verfassungsklage an

Und auch außerhalb des Parlaments regt sich Widerstand. Kurz vor der Schlussberatung des Landtags haben Kritiker eine Verfassungsklage angekündigt. Der Pädagoge Ernst-Günther Krause, der Bund für Geistesfreiheit Bayern und die Regionalgruppe München im Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung monieren, dass die verfassungsrechtlich erforderlichen Voraussetzungen für die Einführung des Schulfaches fehlen.

"Das Gesetz vermengt in intransparenter und unzulässiger Weise einen staatlich verantworteten Islamkundeunterricht mit einem religiös bekenntnisorientierten Islamunterricht", teilte Krause per Pressemitteilung mit. Er kündigte an, dass die Popularklage am Tag nach dem Landtagsbeschluss beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht werden solle.

CSU sieht im islamischen Unterricht Zeichen für Integration

Die CSU sieht in dem Angebot dagegen ein Zeichen für Integration. "Es ist ein Zeichen des Respekts vor religiöser Überzeugung, wie er für alle Religionen in unserem Land gilt", sagte die CSU-Abgeordnete Barbara Regitz. Es sei bewusst darauf geachtet worden, dass der Unterricht von staatlich ausgebildeten Lehrkräften gehalten wird. "Imame sind ausgeschlossen", sagte Regitz.

"Der Einfluss islamischer Organisationen, die sich der staatlichen Aufsicht entziehen könnten, wird eingedämmt." CSU-Abgeordnete Barbara Regitz

Weniger Abhängigkeit von ausländischen Staaten

Immer wieder gibt es Vorwürfe und Sorgen, dass ausländische Staaten und Organisationen Einfluss auf den Islamunterricht und die Moscheegemeinden in Deutschland nehmen. So startete Mitte Juni das Islamkolleg Deutschland (IKD) in Osnabrück, wo Imame "made in Germany" ausgebildet werden sollen. Vor allem der türkisch-islamische Verband Ditib steht in der Kritik, der verlängerte Arm des türkischen Staates zu sein. Mit dieser Begründung hatte das Bundesland Hessen die Kooperation beim Islamunterricht mit dem Verband zum Schuljahr 2020/21 beendet.

Das neue Fach, das ab dem kommenden Schuljahr in Bayern eingeführt werden soll, hat eine jahrzehntelange Vorgeschichte. Anfangs gab es etwa eine "Islamische Unterweisung" in türkischer Sprache. Später erfolgte das Angebot dann auf Deutsch. Ein Modellversuch "Islamischer Unterricht" lief seit 2009 und wurde immer weiter ausgedehnt. Zuletzt gab es den Modellversuch an rund 350 Schulen, insbesondere an den Grund- und Mittelschulen und vor allem in Ballungsgebieten. Etwa 16.000 Schüler wurden so unterrichtet.

Kultusminister Piazolo: Modellversuch verlief gut

Bayernweit gibt es nach Angaben des Kultusministeriums mehr als 163.000 muslimische Schülerinnen und Schüler, das sind ungefähr zehn Prozent aller Schüler. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte nach der Kabinettssitzung im Februar, der Modellversuch sei 2015 und 2019 bei zwei Evaluationen von den Familien sehr positiv bewertet worden.

In dem neuen Wahlpflichtfach sollen muslimischen Schülerinnen und Schülern Wissen über die islamische Religion und auch Werte wie etwa Religionsfreiheit vermittelt werden. Piazolo sagte, alle rund 100 bislang ausgebildeten Lehrkräfte seien beim Freistaat angestellt.