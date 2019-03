Islamunterricht an Bayerns Schulen wird fortgesetzt

Das bayerische Kabinett hat den Modellversuch "Islamischer Unterricht" um zwei Jahre verlängert. Danach soll der Islamunterricht als Wahlpflichtfach "dauerhaft" im Stundenplan verankert werden, so Kultusminister Michael Piazolo (FW). Auf einen Zeitpunkt wollte sich die Staatsregierung nicht festlegen, denn für das anstehende Gesetzgebungsverfahren müssten noch "offene verfassungsrechtliche Fragen" geklärt werden. Dies werde "einige Zeit" in Anspruch nehmen.

Islamunterricht soll "maßvoll" ausgebaut werden

Aktuell nehmen laut Staatsregierung 16.500 Schülerinnen und Schüler an 349 Schulen am Islamischen Unterricht teil. Sie werden von 97 meist an der Universität Erlangen ausgebildeten Lehrern unterrichtet. Piazolo kündigte nach der Kabinettssitzung einen "maßvollen" Ausbau des Angebotes an. Feste Ziele seien aber nicht vereinbart. In den nächsten zwei Jahren werde man "sehen, wer sich was wünscht". Dann werde der Islamische Unterricht "schrittweise nach Bedarf ausgeweitet, (…) möglicherweise auch auf die Gymnasien".

Grüne und SPD im Landtag mit der Entscheidung unzufrieden

Die Bayerischen Landtagsgrünen kritisieren, dass die Staatsregierung den Islamischen Unterricht nur als Wahlpflichtfach fortführen will. Ihre bildungs- und religionspolitische Sprecherin Gabriele Triebel fordert stattdessen "Islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach", schließlich garantiere dies das Grundgesetz allen Religionsgemeinschaften. Die jetzige Ausrichtung des Faches "als Werteerziehung" klinge für sie wie "Wertekunde für Migrantenkinder". Dies stelle muslimische Kinder und Jugendliche unter einen Generalverdacht, so Triebel.

Auch der integrationspolitische Sprecher der Landtags-SPD, Arif Taşdelen, fordert die Aufwertung des Islamunterrichts zum Regelschulfach. Nur dann hätten auch die Lehramtsstudierenden eine echte Perspektive.

FDP will komplett neues Unterrichtsangebot

Die FDP im Bayerischen Landtag fordert stattdessen den klassischen Religionsunterricht gleich ganz "durch ein neues Format" zu ersetzen. Für Matthias Fischbach, Sprecher für Bildung und Religion, sollen dort die Schülerinnen und Schülern alle Religionen und Weltanschauungen gemeinsam "kennenlernen und miteinander darüber sprechen".

Der bayerische Modellversuch Islamischer Unterricht läuft seit Herbst 2009. Während des Landtagswahlkampfes 2018 hatte sich die CSU nicht für eine Bestandsgarantie ausgesprochen. Die Oppositionsparteien hatten sie dafür scharf kritisiert.

Islamunterricht in deutscher Sprache und staatlicher Verantwortung

Im Fach "Islamischer Unterricht" werden Schülerinnen und Schüler in Glaubens- und Wertefragen unterrichtet - in deutscher Sprache und in staatlicher Verantwortung. Laut Lehrplan geht es dabei nicht nur um die islamische Glaubenslehre oder muslimische Riten, sondern ganz grundsätzlich um ethische Werte und Normen. Auch Kenntnisse über andere Religionen werden demnach vermittelt.