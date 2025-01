04.01.2025, 12:14 Uhr Audiobeitrag

Islamisches Kulturzentrum im "Kaufhof"? – Stadt weiß von nichts

Was kommt in den früheren Kaufhof-Komplex in der Regensburger Innenstadt? Im Dezember kam die Nachricht, dass das Gebäude von einer internationalen Investorengruppe gekauft wurde. Ein Zeitungsbericht sorgt nun für Diskussionen in der Stadt.