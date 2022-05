Islamische Fastenzeit ist zu Ende – Zuckerfest in Unterfranken

Nachdem Muslime 30 Tage lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf das Essen und Trinken verzichtet haben, steht nun das Zuckerfest an – auch Bayram (türkisch) oder Eid al-Fitr (arabisch) genannt. Das Fest des Fastenbrechens wird drei Tage lang gefeiert. Es gilt als eines der wichtigsten und höchsten Feiertage des Islams. Traditionell verbringt man die Zeit gemeinsam mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn.

Festgebet in den Würzburger Moscheen wieder möglich

Durch die Corona-Pandemie war in den vergangenen beiden Jahren alles ein wenig anders. Größere Zusammentreffen waren nicht möglich. Heuer kann das wieder in Gemeinschaft gefeiert werden. So ist etwa laut Ahmet Baştürk, Sprecher der muslimischen Gemeinden in Würzburg, am Montagmorgen das gemeinsame Festgebet in den Würzburger Moscheen wieder möglich. "Wir empfehlen währenddessen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen", sagt Baştürk und kündigt außerdem an: "Am Ramdanfest wird es im Anschluss zum Gebet eine kleine Feier geben. Die Einnahmen davon werden gespendet."

Elif Aksoy: "Schade, dass Ramadan vorbei ist"

Elif Aksoy aus Schweinfurt freut sich sehr, dass Zusammenkünfte wieder möglich sind. Schon die 30 Tage Ramadan seien für sie in diesem Jahr sehr besonders gewesen. "Ich habe es sehr genossen. Ich denke das liegt auch daran, dass man in den letzten zwei Jahren immer zu Hause sein musste und sich nicht mit den Liebsten treffen konnte. In diesem Jahr habe ich dann bemerkt wie sehr ich das eigentlich vermisste habe", beschreibt die 21-Jährige Kinderpflegerin. Sie betont, dass die Atmosphäre und Stimmung während der Fastenzeit eine ganz andere ist. "Ich bin eigentlich traurig, dass es wieder vorbei ist", meint die gebürtige Schweinfurterin.

Zuckerfest bei Familie Aksoy

Auch wenn Elif es einerseits bedauert, dass der Ramadan zu Ende ist, freut sie sich andererseits riesig auf das Fest des Fastenbrechens. "Wenn Ramadan endet, ist Bayram nochmal so der letzte Punkt, an dem man zusammen ist", sagt Elif Aksoy.

Sie beschreibt wie ein Zuckerfest-Tag bei ihr in der Familie aussieht: Demnach trifft man sich traditionell beim ältesten Familienmitglied. "Wir treffen uns also bei meiner Oma. Und es kommen alle Tanten, Onkel, Cousinen, Kinder – einfach alle sind da. Dann wird erst einmal groß gefrühstückt. Alle beglückwünschen sich und die Kinder bekommen Geschenke", so Elif Aksoy. Ihr sei es wichtig, auch die älteren in der Familie mit kleinen Geschenken zu überraschen. Kurze Zeit danach kommen dann wohl auch schon die ersten Gäste. "Und auch wir gehen sozusagen auf `Tour` und besuchen alle Älteren in der Nachbarschaft", sagt Elif. Sie selbst klappert so etwa fünf bis sechs Familien ab, erzählt sie. Am zweiten und dritten Festtag trifft sie sich dann mit ihren Freunden.

Betül Gencali: "Ramadan war wie eine Wiederbelebung"

Auch die 26-jährige Betül Gencali von der Schweinfurter Ditib-Moschee freut sich über das Zuckerfest. Für die Religionsbeauftragte seien die 30 Tage Ramadan eine sehr schöne Zeit gewesen. Nach zwei Jahren Corona-Pause waren nämlich in der Moschee wieder Mukabele-Runden möglich – also gemeinsame Koranlesungen, um die Verse besser zu verstehen. "Wir haben uns in kleineren Gruppen getroffen und das war einfach wie eine Wiederbelebung", sagt sie. Jetzt freut sie sich auf die freien Tage, die sie gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden verbringen wird.