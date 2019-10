Isentalautobahn: Landrat fordert Tempolimit als Lärmschutz

Seit die Isentalautobahn eröffnet ist, sind Anwohner vom Lärm der Autos und Lkw genervt. Sie fordern unter anderem mehr Lärmschutz. Den will auch der Erdinger Landrat und hat jetzt einen Brief an die Regierung von Oberbayern geschrieben. Er verlangt Sofortmaßnahmen gegen den Autobahnlärm.

Landrat fordert Tempolimit von mindestens 130 km/h

Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) fordert in dem Brief ein Tempolimit von mindestens 130 km/h in dem betroffenen Autobahnabschnitt der A94 zwischen Pastetten und Heldenstein. Außerdem müsse man prüfen, ob die A94 entsprechend den Vorgaben gebaut worden ist.

Ist der Fahrbahnbelag schuld am Lärm?

Damit schließt sich der Erdinger Landrat dem Bund Naturschutz und der Aktionsgemeinschaft an, die sich jahrelang gegen den Bau der Autobahn durchs Isental gewehrt hatten. Beide Gruppierungen hatten letzte Woche bei einem Ortstermin auf die hohe Lärmbelastung der Anwohner an der A94 hingewiesen. Ein anwesender Sachverständiger hatte zudem die Vermutung geäußert, dass mit dem Fahrbahnbelag etwas nicht stimmen könnte.

Privatfirma ist verantwortlich

Die A94 zwischen Pastetten und Heldenstein wurde von einer Privatfirma vorfinanziert und gebaut. Die Firma hat auch die Verantwortung für den Erhalt und den Betrieb großer Teile der Autobahn.