Isentalautobahn eröffnet: Neue Lebensader oder zerstörtes Idyll

Viel Kritik an Umweltzerstörung und hohen Kosten

Doch Bürgerinitiativen und Naturschützer sehen genau das anders. Laut dem Bund Naturschutz (BN) wurden durch den Bau der Isentalautobahn 470 Hektar Land versiegelt und intakte Erholungsgebiete seien "weiträumig verlärmt und zerschnitten" worden. Außerdem sei Wald verloren gegangen und das Landschaftsbild zerstört.

Richard Mergner, der BN-Landesvorsitzende sagte, der Bau sei in Zeiten von Klimakrise und Artensterben ein besonders drastisches Beispiel für eine verfehlte Verkehrspolitik. Am Abend wollen die Gegner der Trasse zu einem letzten Treffen in Dorfen zusammenkommen.

Fast 40 Jahre hat der Protest gedauert – auch mit teils prominenter Unterstützung: Der Kabarettist Gerhard Polt und die Biermösl Blosn traten bei Demonstrationsveranstaltungen auf. Jahrelang beschäftigte das Projekt Behörden und Gerichte. Neben den Schäden für die Umwelt kritisierten die Gegner auch die Kosten als "extreme Verschwendung von Steuergeldern".