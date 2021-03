Isarmoos: Wie Bauern und Naturschützer Kiebitze retten wollen

Die Balzflüge der Kiebitze jetzt im zeitigen Frühjahr begeistern nicht nur Vogelliebhaber. Die Männchen steigen mit kräftigen Flügelschlägen hoch und lassen sich dann fallen, bremsen erst kurz vor der Erde ab oder schlagen Loopings. Kurz nach der Paarung fangen die Weibchen dann an zu brüten, am liebsten auf freien Feldern. Und genau das ist das Problem. Bauern wollen zur selben Zeit ihre Felder bestellen, wollen die Erde auflockern und dann ansäen. Allein im Landkreis Dingolfing-Landau werden so pro Jahr schätzungsweise 2.000 Küken und Eier vernichtet.

Dramatischer Rückgang der Kiebitzzahl

Das hat Auswirkungen auf ihre Anzahl, sagt Franz Meindl vom Bund Naturschutz. Er kartiert die Vögel regelmäßig: "2018 haben wir noch 774 Brutpaare im Landkreis gehabt. Zwei Jahre später waren es schon 100 weniger. Trotzdem sind wir noch der Landkreis mit den meisten Kiebitzen in Bayern. Hier lebt rund ein Drittel der Kiebitze in Bayern. Deutschlandweit hat der Kiebitz in den letzten 20 bis 30 Jahren um 88 Prozent abgenommen. Und wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann werden wir die Kiebitze verlieren, auch in unserem Landkreis."

Ausgleich für Wirtschaftsruhe

Deshalb hat der engagierte Naturschützer ein Gemeinschaftsprojekt von Bauernverband, Landesbund für Vogelschutz, Landschaftspflegeverband und Bund Naturschutz initiiert. Bauern sollen frühestens am 1. Mai ihre Felder bestellen und bekommen für diese Wirtschaftsruhe im März und April 150 Euro Ausgleich pro Hektar vom Bund Naturschutz. Eines der Probleme für die Landwirte kann sein, dass der später ausgesäte Mais keinen ausreichenden Reifegrad mehr erreicht. Es gibt auch einen erhöhten Arbeitsaufwand, weil das eine, später bebaute Feld außerhalb der Pflegeroutine jedes Mal extra behandelt werden muss. Trotzdem machen heuer knapp 20 Landwirte mit.

Dringend notwendiges Forschungsprojekt

Unter Naturschützern ist das Projekt aber nicht unumstritten. So spät kann man nämlich fast nur noch Mais anbauen. Mais braucht aber vergleichsweise viel Dünger und Pflanzenschutzmittel und ist für Insekten eine regelrechte "Wüste", in der sie kaum überleben können. Bauern jetzt dafür zu bezahlen, dass sie ausgerechnet Mais anbauen, ist darum erst mal eine Notlösung. Franz Meindl vom Bund Naturschutz fordert deshalb ein Forschungsprojekt, kombiniert mit einem Förderprogramm: "Es müsste untersucht werden, welche Fruchtarten man außer Mais noch gut verspätet anbauen kann, wie viel Entschädigung man zahlen müsste und ob der 1. Mai ausreicht, damit man genügend Jungvögel hochbringt. Die beste Lösung wäre es natürlich, wenn es Maschinen gäbe, die Sensoren haben und die Nester und Küken erkennen und diese bei der Bewirtschaftung aussparen."

Der Bauernverband im Landkreis Dingolfing-Landau verhandelt bereits mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wegen eines solchen Forschungsprojekts.