Isar-Renaturierung in Niederbayern geht weiter

Lebensräume für Amphibien und Reptilien geschaffen

Zusätzlich werden Lebensräume für Reptilien und Amphibien wie beispielsweise die Zauneidechse, Ringelnatter oder Gelbbauchunke neu geschaffen. An den Steilufern werden zwei Bruthöhlen für den Eisvogel gebaut. Das ausgebaute kiesige Bodenmaterial wird unterhalb der Staustufe Ettling wieder in die Isar eingebracht. Dadurch entstehen ausgedehnte Flachwasserzonen und eine Kiesbank mit abwechslungsreichen Land-Wasserübergängen. Dies ist überlebenswichtig für zahlreiche Isarfische. Die Bauarbeiten beginnen Mitte Januar und sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Während dieser Zeit kommt es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf dem Deichhinterweg in Richtung der Sportplatzanlagen. Anwohner und Spaziergänger werden um Verständnis gebeten.

Die Maßnahme ist Bestandteil des "LIFE Natur-Projekts Flusserlebnis Isar", das gemeinsam von der Regierung von Niederbayern, Sachgebiet Naturschutz, und dem Wasserwirtschaftsamt Landshut umgesetzt wird. Im Rahmen des von der EU geförderten Projekts wurden in den vergangenen Jahren naturnahe Ufer- und Flachwasserzonen mit Kiesbänken an der Isar unter anderem in den Städten Dingolfing und Landau sowie in den Gemeinden Loiching und Mamming geschaffen.

💡 Hintergrund:

Die kanalisierte Isar im Stadtgebiet von Dingolfing wurde von 2017 bis 2018 aufwändig renaturiert. Mit den neuen Kiesflächen sind wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstanden. In sieben Monaten aufwändiger Bauzeit wurde die kanalisierte Isar im Stadtgebiet mit Baggern zurückgebaut. Entstanden sind auf einer Länge von 1,3 Kilometern an beiden Uferseiten große, flache Kiesstrände.