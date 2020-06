Isar-Renaturierung in Landau abgeschlossen

In Landau (Lkr. Dingolfing-Landau) wird die Renaturierung der Isar am Montag offiziell abgeschlossen. Eigentlich sollte das an Pfingsten mit einem großen Festakt am neuen Isarstrand gefeiert werden. Die Feier musste wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt werden. So werden die neuen Isarstrände den Bürgern am Nachmittag bei einem kleinen Festakt symbolisch übergeben.

Vom Kanal zur natürlichen Landschaft

Aus der kanalisierten Isar bei Landau ist wieder eine natürliche Flusslandschaft geworden. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern sind Kiesstrände mit Flachwasserzonen entstanden. Kernstück ist die Schaffung eines neuen, rund 650 Meter langen, Seitenarmes der Isardurch den Auwald. Die Flachwasserzonen sorgen dafür, dass sich bedrohte typische Isar-Fische wie Nase, Barbe, Huchen und Schied hier wieder natürlich fortpflanzen können.

Vorsicht vor gefährlichen Strömungen

Aber auch die Menschen können die Isar wieder ganz neu erleben an den Kiesstränden und sogar die Füße wieder in das Wasser halten. Allerdings ist auch Vorsicht geboten für Schwimmer und Bootfahrer. Vor allem an den Strömungsteilern, wo sich Isar und der neue Nebenarm trennen, kann und es zu starken Strömungen kommen.

Insgesamt wurde in die großen Natur- und Gewässerschutzmaßnahme mehr als eine Million Euro investiert. Maßgeblich unterstützt wurde das Projekt auch von der Life Natur Förderung der Europäischen Union.