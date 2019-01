Isar-Renaturierung: Fischereirechte machen Probleme

In mehreren Schritten wird seit längerem die Isar im Landkreis Dingolfing-Landau renaturiert, und bald schon soll es auch in der Nähe von Landau so sein. Dort fließt die Isar ziemlich schnell, ein begradigter Flusslauf mit steil ansteigendem Hochufer. Das soll sich bald ändern, im Zug einer Renaturierung. Das Projekt sieht an der Stelle eine Ausleitung vor, die etwa ein Drittel des Isarwassers mitnehmen und so einen neuen Seitenarm schaffen würde. In und an diesem könnten dann Fische und Vögel Rückzugsorte für sich finden.

Fischereirechte in Gefahr?

Michael Kreiner begrüßt das Projekt. Aber zugleich bereitet das Projekt ihm als Vorsitzendem des Kreisfischereivereins Landau auch Magenschmerzen. Denn der neue Flusslauf würde durch ein Gebiet führen, wo es früher einmal einen Mühlbach gab. Dieser ist zwar schon seit Jahrzehnten trockengelegt, aber es gelten in diesem Bereich noch immer Fischereirechte, und diese gehören einem Privatmann, der mit dem Fischereiverein nichts zu tun hat.

"Meine Befürchtung ist die, dass wir als Verein einen Teil unseres Fischereirechts verlieren. Es soll ein neuer Nebenarm entstehen, und in diesen Nebenarm läuft ein Drittel der Wassermenge der Isar. Und dann würden wir ein Drittel unseres Fischereirechts verlieren." Michael Kreiner

Es geht um rund 200.000 Euro, schätzt Kreiner. Keine Kleinigkeit für einen gemeinnützigen Verein. Michael Kreiner ärgert sich deshalb über die beteiligten Behörden. Diese hätten die Rechte im Vorfeld klären sollen, findet er.

Landratsamt von Fakten überrascht

Tatsächlich wurde das Landratsamt Dingolfing-Landau in diesem Punkt kalt erwischt. Niemand hatte dort damit gerechnet, dass auf dem seit Jahrzehnten trockengelegten Gebiet noch alte Fischereirechte liegen könnten. Johann Kerscher, der Abteilungsleiter für Wasserrecht und Sprecher der Behörde, fürchtet jetzt, dass die Fischer das gesamte 6,4 Millionen Euro teure Vorhaben verzögern oder sogar ganz verhindern könnten.

"Es profitieren drei Personenkreise davon. Zum einen die Bevölkerung, weil die Isar wieder zugänglich gemacht wird. Man kann sie wieder erleben, man kann bis zur Uferlinie vortreten. Zum zweiten profitiert natürlich der Naturschutz und insbesondere profitiert natürlich auch die Fischerei. Darum wäre es sehr, sehr schade, wenn genau durch die Fischerei diese Maßnahme verzögert oder verhindert würde." Johann Kerscher

Das Landratsamt will jetzt die Frage der Fischereirechte von dem Planfeststellungsverfahren lösen und getrennt klären lassen. Dadurch, so hofft die Behörde, kann die Planfeststellung bis zum Sommer abgeschlossen werden. Denn: Für Herbst 2019 ist bereits der Baubeginn angesetzt.

Fischer kompromissbereit

Die Landauer Fischer sind jetzt in einer Zwickmühle. Es gilt abzuwägen zwischen persönlichen Interessen und dem Wohl der Umwelt beziehungsweise dem der Allgemeinheit. Michael Kreiner signalisiert aber Kompromissbereitschaft:

"Wir haben natürlich Angst und hätten natürlich unser Fischereirecht vorher geregelt, vor der Planfeststellung oder mit der Planfeststellung, aber das Projekt ist aus fischereilicher Sicht so wertvoll, dass wir - vielleicht auch mit leichten Magenschmerzen - die Planfeststellung nicht in die Länge ziehen." Michael Kreiner

Die Zeichen stehen also nicht auf totale Konfrontation und damit die Chancen für eine gemeinschaftliche Lösung eigentlich ganz gut. Spätestens im Sommer, zum Ende des Planfeststellungsverfahrens, muss in Landau auf jeden Fall eine Entscheidung fallen. Denn die benötigten EU-Fördermittel sind nur für einen begrenzten Zeitraum abrufbar.