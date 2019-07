Isar: Kinder verbrennen sich an ausgeschütteter Grillkohle

Badegäste haben am Sonntag nach dem Grillen ihre noch glühende Kohle einfach am Isarstrand der Marienklause ausgeschüttet. Zwei Kinder liefen hinein und zogen sich Brandverletzungen an den Füßen zu. Dies berichtete die Münchner Wasserwacht.

Sechsjährige muss wegen Brandverletzungen zum Arzt

Am Nachmittag erschienen Eltern mit ihrer sechsjährigen Tochter auf der Station der Wasserwacht. Das Kind war auf die heiße Grillkohle getreten. Nach der Erstversorgung rieten die Helfer den Eltern, mit ihrer Tochter einen Arzt aufzusuchen.

Kleiner Junge wegen glühender Grillkohle im Krankenhaus

Noch schlimmer erging es einem kleinen Jungen, der unmittelbar nach dem Mädchen ebenfalls in die Glut gelaufen war. Das knapp zwei Jahre alte Kind musste wegen Brandverletzungen an den Füßen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun, wer die Grillkohle achtlos weggeworfen hat.

💡 Wie wird Grillkohle richtig entsorgt?

Grillkohle muss vollständig ausgekühlt sein, bevor sie weggeworfen wird. Selbst nach vielen Stunden können noch kleine Glutnester in der Kohle sein. Deshalb sollte sie zur Sicherheit mit Wasser übergossen werden, bevor sie in den Müllbeutel kommt. Dann ab damit in den Restmüll! (Erklärt von Veronika Beer, BR24-Nachrichten)