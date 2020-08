Isar-Hochwasser: Bootfahren und Baden in München verboten

Wegen des aktuellen Hochwassers verbietet München im gesamten Stadtgebiet das Baden und Bootfahren in der Isar. Ein gefahrloses Baden und Befahren sei aufgrund des hohen Wasserstandes und der erhöhten Abflussgeschwindigkeit nicht möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem führe die Isar derzeit viel Treibholz mit und habe durch die Regenfälle eine erhöhte Strömung.

"Es besteht eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, wenn Personen in der Isar baden oder die Isar mit Booten und sonstigen Schwimmkörpern jeglicher Art befahren." Stadt München

Bestehendes Verbot wird erweitert

Angesichts der Vielzahl an Bootsunfällen Anfang Juli hatte die Landeshauptstadt bereits am 5. Juli ein Bootfahrverbot vom Großhesseloher Wehr bis hin zum Flaucher bis auf Weiteres erlassen. Dieses Verbot werde nun auf das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt erweitert, heißt es in der Mitteilung.

Sobald sich die Verhältnisse auf der Isar wieder entspannen und eine gefahrlose Nutzung realistisch ist, werde umgehend geprüft, ob das Bade- und Befahrungsverbot wieder aufgehoben werden könne, so die Stadtverwaltung weiter.