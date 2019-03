Isar-Badeverbot in Landshut soll aufgehoben werden

Seit Jahren ist es ein Thema in Landshut, vor allem im Sommer: Das Badeverbot in der Isar im Stadtgebiet. Das könnte der Verwaltungssenat der Stadt aufheben. Über einen entsprechenden Antrag von Oberbürgermeister Alexander Putz und der Verwaltung wird heute abgestimmt.

Baden dann "auf eigene Gefahr"

Bisher gilt für das Stadtgebiet in Landshut ein generelles Badeverbot in der Isar, das aber eigentlich nicht kontrolliert und geahndet wird. Diese Situation ist für Oberbürgermeister Putz aber nicht befriedigend, wie er auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks betont. Wenn der Verwaltungssenat das Badeverbot aufhebt, würden die Bürger "auf eigene Gefahr" baden. Denn laut Putz könne die Wasserqualität der Isar nicht an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr kontrolliert werden. Wenn zum Beispiel kurzfristig größere Mengen Schadstoffe wie Gülle eingeleitet werden, könnte das die Wasserqualität verschlechtern.

Wasserqualität ausschlaggebend

Die Wasserqualität war bisher auch der Grund für das bestehende Badeverbot. Messungen hatten der Isar nach der Einmündung Moosburg schlechtere Werte bescheinigt als in München. Die Stadtratssitzung in Landshut beginnt heute um 16:00 Uhr.