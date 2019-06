Isar als Partymeile: Schaffen neue Regeln mehr Ordnung?

Bier, laute Musik, Müll - Partytourismus auf der Isar. Das wollte der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nicht mehr hinnehmen und erließ eine neue Bootsverordnung für die Isar. Und damit ändert sich einiges: Das Befahren der Isar ist nur im Zeitraum von 01. Juni bis 15. Oktober zulässig. Die Bootsfahrer dürfen maximal 0,5 Promille haben, Beiboote sind verboten, Glasflaschen auch. Kinder bis 12 Jahren müssen Schwimmwesten tragen. Das Anlanden an Kiesinseln ist nicht erlaubt, nur in Notlagen. Isar-Ranger sollen die Bootsfahrer kontrollieren. Sie sind vom Landkreis Bad Tölz angestellt.

Isar-Ranger sollen für Ordnung sorgen

Unterwegs mit Isar-Ranger Sebastian Thalhammer. Zusammen mit elf anderen Isar-Rangern soll er kontrollieren, ob sich alle Schlauchbootfahrer an die neue Bootsverordnung halten. Im Moment ist noch sehr viel Wasser in der Isar, deshalb ist wenig los. Aber im Hochsommer stehen sie bei Bad Tölz Schlange. Das Problem: Die katastrophale Ausrüstung, sagt Sebastian Thalhammer: "Mit was für Booten die ankommen, das sind oft so Enten, Billigboote. Mit einem Schwan sind sie gekommen und fahren auf der Isar… Die sind eher für die Badewanne, kann man fast sagen."

Jörg Röske von der Wasserwacht Wolfratshausen erzählt von Problemen in den vergangenen Jahren:

"Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Tage, an denen wir vier bis fünf Einsätze hatten, an denen wir zum Teil bis zu 40, 50 Einsatzkräfte waren, wo wir in Viertelstundenabständen Personen aus misslichen Lagen aus der Isar retten mussten." Jörg Röske, Wasserwacht Wolfratshausen

Mit kommerziellen Anbietern oder Kanuten gäbe es dagegen keine Probleme.

Kajakfahrer fühlen sich benachteiligt

Die neue Bootsverordnung sorgt für viel Aufregung auf und neben dem Wasser. Vor allem Kajakfahrer stört die zeitliche Begrenzung, erfahren wir von einem Sportler:

"Jetzt werden alle über einen Kamm geschert. Wir als organisierte Kajakfahrer, wir machen viele Kurse, wir machen Ökologiekurse, unsere Mitglieder wissen, wie man sich in der Natur zu benehmen hat. Und wir fahren auch nicht mit Ghettoblastern oder Bierkästen durch die Gegend." verärgerter Kajakfahrer

Ein anderer findet: "Jetzt hat man aber die getroffen, die Vernünftigen, die Sportfahrer, die im Winter nicht mehr fahren dürfen, im Frühling nicht mehr fahren dürfen, im Herbst nicht mehr fahren dürfen."

Trotz amtlicher Warnung und Hochwasser: Die Kanuten wagten sich am ersten Juniwochenende auf die Isar. Immerhin gut ausgerüstet, mit Sportkajaks und Schwimmweste. Im Gegensatz zu einer Gruppe von drei jungen Männern: Alkohol haben sie nicht dabei, allerdings auch keine Schwimmwesten, kein Wildwasser-Boot und: sie kennen den Fluss nicht. Das wird ihnen aber noch zum Verhängnis. Ihr Ziel heute: "Spaß haben, segeln, einfach so die Isar und die Natur genießen, die Sonne genießen, einfach zusammen sein."

Isar wird unterschätzt

Immer mehr Menschen unterschätzen den Wildfluss Isar. In den letzten Jahren gab es zahlreiche Unfälle. Am Ickinger Wehr musste zum Beispiel eine Gruppe Studenten gerettet werden. Rettungswesten hatten sie keine, dafür Nikolausmützen und viel Alkohol im Blut. Im letzten August war die Isar wegen Hochwasser sogar für zwei Wochen gesperrt. Viele kentern auch, weil Treibgut und umgestürzte Baumstämme die billigen Boote einfach aufspießen.

Kommerzielle Anbieter wie Heiko Fröhlich finden die neue Verordnung ziemlich ungerecht. Sie seien professionell ausgerüstet und hielten sich an die Regeln so Fröhlich:

"Normalerweise sind wir immer ab 1. Mai auf die Isar gegangen und da fällt uns natürlich ein kompletter Monat weg. Das ist eine massive Einbuße." kommerzieller Touren-Anbieter

Landratsamt: Fische sollen nicht gestört werden

Das Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen verteidigt die zeitliche Begrenzung für alle mit Naturschutzargumenten. Die Fische sollen in der Laichzeit ungestört bleiben, sagt Marlis Peischer, die Pressesprecherin des Landratsamtes:

"Letztendlich ist es dem Fisch im Wasser völlig egal, ob das ein Kanu ist, ob das ein Kajak ist, ob das ein normales Schlauchboot ist, was da drüberfährt. Ein Boot setzt den Fisch, der da möglicherweise seinen Laichgrund hat, unter Stress." Marlis Peischer, Pressesprecherin Landratsamt Bad Tölz Wolfratshausen

In Zukunft: Rettung selber zahlen

Die Isar-Ranger selbst können vor allem ermahnen - und bei Bedarf die Polizei rufen. Eines dürfte abschrecken, sagt Sebastian Thalhammer:

"Nach der neuen Bootsverordnung, so haben wir das verstanden, müssen Alkoholisierte, wenn sie kentern, komplett für die ganze Rettung - ob Hubschrauber oder Feuerwehr und Wasserwacht aufkommen." Sebastian Thalhammer, Isar-Ranger

Leichtsinnige Schlauchbootfahrer in Lebensgefahr

Zurück zu den drei Freizeitsportlern im Schlauchboot. Ihnen ist das Hochwasser in der Isar zum Verhängnis geworden. Kurz vor München sind sie über eine Stau-Stufe in der Isar gefahren - trotz Lebensgefahr-Warnschilder. Der Strudel unterhalb hält sie gefangen.

Sie haben Glück. Die Wasserwacht München feiert in der Nähe ihr Sommerfest und ist sofort mit mehreren Rettern zur Stelle. Daniela Haupt von der Wasserwacht München warnt: "Hinter Wehren und hinter Kanten bilden sich bei Hochwasser Wasserwalzen. Da wird das Wasser immer wieder wie in einer Waschmaschine zur Kante zurückgetrieben und wenn man in diese Walze kommt, kann man alleine nicht mehr rausschwimmen, egal wie gut man als Schwimmer ist." Die drei Schlauchboottouristen sind nochmal mit dem Schrecken davongekommen.