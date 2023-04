Isar-2-Abschaltung befeuert noch einmal Debatte um Atomenergie

Zwei Tage vor der geplanten Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Weiterbetrieb der Atommeiler gefordert. Bei einem Besuch im Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach am Donnerstag sagte er, es sei ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Er sprach von einer "energiepolitischen Sünde" und einer Gefahr für die Energieversorgung im Land. Er forderte, die letzten drei Kraftwerke sollten weiterlaufen. Außerdem solle überlegt werden, wie bereits abgeschaltete Anlagen wieder reaktiviert werden könnten. Die Kernenergie werde nicht nur bis zum Ende des Jahres, sondern bis zum Ende des Jahrzehnts gebraucht, so Söder.

Söder kündigte weiter an, Bayern werde als zuständige Genehmigungsbehörde alle rechtlichen Spielräume nutzen, um das Ende der Atomenergienutzung nicht zu beschleunigen. Eine Möglichkeit könnte hier die Rückbaugenehmigung sein, die das Umweltministerium erteilen muss. Momentan rechnet der Kraftwerksbetreiber Preussen Elektra mit dieser Genehmigung Ende des Jahres.

Söder will Kernfusionsforschung fördern

Söder kündigte in Essenbach außerdem an, die Forschung an der Kernenergie in Bayern weiter zu fördern. Diese Kompetenz dürfe im Freistaat nicht verloren gehen. Außerdem werde die Staatsregierung den Bau eines Forschungsreaktors für die Kernfusion prüfen.

Unterstützung erhielt Söder auch von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Strom werde weiter benötigt, gerade für Elektro-Autos und Wärmepumpen. "Solange die neue Brücke noch nicht gebaut ist, kann man die alte nicht abreißen", so Aiwanger.

Grüne: Es gibt keinen Energiemangel

Der Grünen-Fraktionschef im Landtag, Ludwig Hartmann, sprach am Donnerstag von einem historischen Tag. Es habe sich gezeigt, dass Atomenergie in Deutschland nicht mehr benötigt werde. "Die letzten drei Monate haben gezeigt, ohne die AKWs wäre nirgendwo das Licht ausgegangen", sagte Hartmann zum BR. Die Strommenge habe locker ausgereicht. "Wir haben sogar nach Österreich doppelt soviel Strom verkauft, als was Isar 2 produziert hat." Hartmann sieht in der Abschaltung der letzten AKWs eine historische Leistung, "auf die wir auch stolz sein können, dass wir es als eine der größten Volkswirtschaften geschafft haben, den Atomausstieg zu vollziehen."

SPD erinnert an Endlagerfrage

Auch der SPD-Fraktionschef im Landtag, Florian von Brunn, verteidigte am Donnerstag den Atomausstieg und verwies auf die ungelöste Endlagerfrage. "In naher Zukunft werden die ersten Castorbehälter mit hochradioaktivem Abfall bei uns eintreffen. Dann steht in Niederbayern dieser giftige Müll. Das wollen wir künftigen Generationen nicht zumuten", sagte von Brunn.

FDP will Rückbau verzögern

Der FDP-Landesvorsitzende Martin Hagen nennt den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt einen Fehler. Er plädiert dafür, mit dem Rückbau der abgeschalteten Meiler zu warten. "Wir haben mit dem Rückbau der Kernkraftwerke keine Eile. Die Dinger stehen jetzt, sie sind sicher." Möglicherweise ergäben sich in absehbahrer Zeit neue politische Konstellationen. "Und dann sind wir froh, wenn wir die Kernkraftwerke noch haben", sagte Hagen zum BR.

AfD: Atomenergie ist unverzichtbar

Der energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, bezeichnet die weitere Nutzung der Atomenergie als unverzichtbar. Ministerpräsident Söder warf er ein Täuschungsmanöver vor. Vor zwölf Jahren habe er als Minister den Ausstieg aus der Atomenergie vehement vorangetrieben. Mannes nannte Söder am Donnerstag einen Opportunisten. "Politische Überzeugungen sind bei Markus Söder nicht erkennbar", so Mannes laut Mitteilung.