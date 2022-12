Isar 1 und 2: Ein Atomkraftwerk sagt Servus

Mit einer außergewöhnlichen Aktion verabschieden sich die beiden Atomkraftblöcke Isar 1 und Isar 2 in Essenbach bei Landshut. Wie die Betreiberfirma PreussenElektra jetzt mitteilte, werden bis zum kommenden Donnerstag täglich zu festen Zeiten verschiedene Botschaften auf den Kühlturm des Blocks 2 projiziert. Der Betrieb geht aber noch ein paar Monate weiter.

44 Jahre Stromerzeugung enden

Mit der Lichtinstallation dankt PreussenElektra unter anderem den Beschäftigten des Werks und den Nachbarinnen und Nachbarn. Spätestens am 15. April 2023 wird das Atomkraftwerk seinen Betrieb einstellen – so hat es die Bundesregierung beschlossen.

Standortleiter Carsten Müller erklärte, er sei stolz auf das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet hätten und sei dankbar für die Unterstützung, die man durch die Region erfahren habe. Mitte April endeten an diesem Standort 44 Jahre der Stromerzeugung. In Kürze werde man in den sogenannten Streckbetrieb beginnen. Das bedeutet, dass mit den verblieben Brennelementen Strom erzeugt wird, wobei die Leistung der Anlage dann langsam sinkt.

Streckbetrieb für drei deutsche Atomkraftwerke

Ursprünglich hätte das Kernkraftwerk in Niederbayern, als eines der letzten in Deutschland, Ende Dezember bereits seinen Betrieb eingestellt. Aufgrund der Energiekrise entschloss sich die Politik für einen zeitlich begrenzten Weiterbetrieb. Dadurch erhofft man sich einen Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung über den Winter.

Neben Isar 2 sind in Deutschland weiterhin auch die Atomkraftwerke Emsland und Neckarwestheim 2 am Netz. Alle drei werden in einem befristeten Streckbetrieb nun bis Mitte April 2023 weiterlaufen.

Greenpeace: "Riskant und überflüssig"

Licht-Botschaften am Kühlturm des AKW bei Landshut hatte es schon im September dieses Jahres gegeben. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace projizierten die Worte "Riskant und überflüssig" auf den grauen Turm. Die Greenpeace-Aktion sollte sich laut eigenen Angaben gegen die Pläne der Bundesregierung zu einem AKW-Reservebetrieb richten.