IS-Unterstützerin in Oberbayern festgenommen

Die Frau aus Geretsried sei "dringend verdächtig, die ausländische terroristische Vereinigung Islamischer Staat (IS) unterstützt zu haben", so die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Nach dem Haftbefehl des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof vom 25. August 2021 haben die Beamten des Landeskriminalamtes die Frau heute festgenommen.

Mutmaßliche Spendenkonten für IS-Frauen

Die Frau, deren Alter nicht mitgeteilt wurde, soll einem Iraker geholfen haben, der schon seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm nach früheren Angaben vor, "für den IS eine zentrale Rolle bei der Geldbeschaffung in Deutschland" übernommen und mehrmals Geld nach Syrien und in den Libanon transferiert zu haben. Die nun festgenommene mutmaßliche Islamistin Denise S. soll sich insbesondere um den Kontakt zu IS-Frauen gekümmert haben. So soll sie ein Spendenkonto für eine Frau eingerichtet haben, die aus einem kurdischen Flüchtlingslager befreit werden sollte.

"Extremistisch-islamistisches Weltbild"

In dem Haftbefehl wird der Beschuldigten im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt: "Denise S. hängt einem extremistisch-islamistischen Weltbild an und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ziele der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat (IS)" und insbesondere den bewaffneten Kampf dieser Vereinigung zu fördern."

Seit spätestens Juli 2020 soll sie den gesondert verfolgten Ayman A.-J. darin unterstützt haben, Gelder zu sammeln und an IS-Mitglieder in Syrien zu transferieren. Die Hauptaufgabe von Denise S. war es, den Kontakt zu den weiblichen IS-Mitgliedern herzustellen, diese über den Stand anstehender Geldtransfers zu unterrichten und damit den inneren Zusammenhang der Vereinigung zu festigen.

Entscheidung über Untersuchungshaft

Die Wohnung der mutmaßlichen Terror-Unterstützerin in Geretsried wurde im Zuge der Festnahme durchsucht. Im Laufe des heutigen Montags wird Denise S. dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt, der ihr den Haftbefehl eröffnen und über eine Untersuchungshaft entscheiden wird.