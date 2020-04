IS-Rückkehrerin: Bundesanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe

Sibel H. weinte, als ihr der Richter das Schlusswort überließ. Die 33-Jährige aus dem Raum Aschaffenburg soll sich 2016 der Terrormiliz IS in Syrien und im Irak angeschlossen haben. Sie muss sich deshalb seit Ende Februar vor dem Oberlandesgericht München verantworten. "Ich will Bestandteil der Gesellschaft sein, meine Vergangenheit abschließen", sagte sie. "Ich weiß, dass ich einen großen Fehler begangen habe."

Haftbefehl außer Vollzug gesetzt

Bundesanwaltschaft und Verteidigung haben am gestrigen Dienstag ihre Plädoyers gehalten. Mittwoch in einer Woche (29. April) wird das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe - unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Aktuell ist der Haftbefehl gegen die zweifache Mutter außer Vollzug gesetzt. Seda Basay-Yildiz, die Verteidigerin der 33-Jährigen, will dass der Haftbefehl aufgehoben wird. Sie fordert eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Sie möchte jedoch, dass der Aufenthalt der Angeklagten in einem kurdischen Gefangenenlager angerechnet wird. Dort verbrachte Sibel H. mehrere Monate - von August 2017 bis April 2018. Basay-Yildiz sprach über die Bedingungen in dem Lager: verstopfte Toiletten, kein Toilettenpapier, um Windeln musste man kämpfen. Unter diesen Umständen brachte Sibel H. eines ihrer Kinder auf die Welt. "Sie war nur zwei Stunden im Krankenhaus, wurde ohne Narkose genäht", schilderte Anwältin Basay-Yildiz.

Verteidigung: Aufenthalt in Gefangenenlager soll angerechnet werden

Aus Sicht der Verteidigung sollte ein Tag Lagerhaft wie drei Tage Haft in Deutschland gelten. Würde das Gericht diese Forderung akzeptieren, hätte die Angeklagte zwei Drittel der Strafe bereits abgesessen. Hintergrund ist die sogenannte "Anrechnung von im Ausland erlittener Haft" nach Paragraf 51 des Strafgesetzbuches. Danach werden Aufenthalte in einem ausländischen Gefängnis wegen schlechterer Bedingungen als hierzulande mit einem Faktor bemessen und bei einer Haftstrafe in Deutschland angerechnet. Im Fall einer IS-Rückkehrerin aus Baden-Württemberg kam dieser Paragraf bereits zur Anwendung.

Anwältin Basay-Yildiz kritisierte zudem, dass Sibel H. ein Kriegsverbrechen angelastet wird. Laut Bundesanwaltschaft lebte die Angeklagte gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer Wohnung und zwei Häusern, die vom IS verwaltet wurden.

In der Anklage gegen die 33-Jährige heißt es, die rechtmäßigen Bewohner der Immobilien seien vor der Terrororganisation geflüchtet. Für die Bundesanwaltschaft ist das Aneignung und damit ein Kriegsverbrechen, das im Völkerstrafgesetzbuch unter Strafe steht. Anwältin Basay-Yildiz zufolge haben Frauen bei Terrororganisationen wie dem IS aber kaum Rechte und können nicht selbstbestimmt entscheiden.

Seminare von Pierre Vogel besucht

Die Verteidigerin erinnerte daran, dass die Angeklagte ein Aussteigerprogramm durchläuft. Ihre soziale Prognose sei gut. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hat sich Sibel H. seit 2009 radikalisiert und Veranstaltungen des Salafisten-Predigers Pierre Vogel besucht. Sie sei konvertiert und schließlich 2013 erstmals zum IS nach Syrien ausgereist. Sie sei zwar zwischenzeitlich wieder nach Deutschland gekommen, habe sie sich 2016 aber bewusst für eine Rückkehr zum IS entschieden.

Positiv wertet die Bundesanwaltschaft, dass die Angeklagte ein Geständnis abgelegt hat. Jedoch habe sie versucht, ihre Beteiligung klein zu reden. Seit April 2018 ist die Angeklagte wieder in Deutschland - gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern.