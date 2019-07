IS-Prozess in München: Jesidin sagt aus

Sie soll mitangesehen haben, wie ihre fünfjährige Tochter angekettet unter sengender Sonne qualvoll verdurstete – ein Opfer der Terrormiliz IS. Aber ist die 47-jährige Jesidin, die als Zeugin vor dem Oberlandesgericht München aussagt, auch ein Opfer der angeklagten 28-jährigen Jennifer W.? Das will das Gericht herausfinden. Die Jesidin lebt inzwischen in Deutschland – fern von den Gräueltaten des IS. Die Terrormiliz hat ihre Familie auseinandergerissen.

Verteidiger mutmaßlicher IS-Sympathisantin kritisiert Dolmetscherin

Gehüllt in ein Kopftuch und in ein langes schwarzes Kleid betritt die Zeugin den Gerichtsaal. Kurdisch ist ihre Sprache. Die Stimme ist kräftig, sie geht leicht gebückt. Der Richter spricht langsam.

Rechts und links von der Zeugin sitzen ihre Anwältin und eine Dolmetscherin. Immer wieder ermahnt Anwalt Ali Aydin die Dolmetscherin. Sie sitze nicht nah genug am Mikro. Sie übersetze nicht wortgetreu und solle sich ab jetzt daran halten.

Zeugin: Meine Tochter war ein hübsches Kind

Die Vernehmung soll mehrere Tage dauern. Die 47-Jährige erzählt dem Richter ihre Geschichte – von ihrem Leben im Irak, dass sie schon als Kind viel im Haus helfen musste. Ihr Bruder habe eine kleine Landwirtschaft betrieben. Ihr Vater sei inzwischen gestorben. Der sogenannte Islamische Staat habe ihre Mutter entführt, sie wisse nicht, was aus ihr geworden sei – verschollen oder vielleicht auch tot. Die 47-Jährige selbst berichtet, sie sei Mutter von zwei Söhnen und einer Tochter.

Einmal sei die Tochter krank geworden, habe Durchfall gehabt. Die Tochter kam ins Krankenhaus – mit Entzündungen im Bauch. "Sie war ein hübsches Mädchen", sagt die Zeugin. "Sie war meistens sehr ruhig, ab und zu war sie mal laut." Ein lebhaftes Kind sei sie gewesen. Aber erst spät fing sie richtig mit dem Sprechen an. "Erst als wir in IS-Gefangenschaft gekommen sind", sagt die Zeugin.

Von ihrem älteren Sohn habe sie der IS getrennt, der Jüngere befinde sich jetzt in Deutschland. Drei Jahre habe er sich in Gefangenschaft des IS befunden.

Tochter soll qualvoll verdurstet sein

Die 47-Jährige könnte die angeklagte 28-jährige Jennifer W. schwer belasten. Die Angeklagte soll gemeinsam mit ihrem Ehemann die Zeugin und deren fünfjähriges jesidisches Mädchen versklavt haben. Laut Bundesanwaltschaft wollte der Ehemann der Angeklagten das Mädchen bestrafen, nachdem die Fünfjährige ins Bett gemacht hatte. Er ließ sie unter sengender Sonne angekettet qualvoll verdursten. Die 47-jährige Zeugin soll alles mitangesehen haben.

Die Angeklagte habe nichts zur Rettung des Mädchens unternommen, so die Bundesanwaltschaft.

Als die Mutter als Zeugin vernommen wird, starrt die Angeklagte Jennifer W. auf Unterlagen, die vor ihr auf den Tisch liegen. Sie kaut etwas im Mund - mit kleinen Pausen. Gelegentlich greift sie nach dem Kugelschreiber und macht sich Notizen. Seit April muss sie sich vor Gericht verantworten. Sie trägt Brille, einen schwarzen Blazer und ein weißes Hemd. Von September 2014 bis 2016 soll sie sich beim IS aufgehalten haben. Ihr Ehemann wurde inzwischen in Griechenland verhaftet.