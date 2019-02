IS-Kämpfer ausbürgern: Hermann bekräftigt CSU-Forderung

In der Diskussion um die Rücknahme von ehemaligen Kämpfern der Terrororganisation IS drängt der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann erneut auf eine Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit - sofern die Personen zwei Staatsbürgerschaften besitzen.

Wer zwei Staatsbürgerschaften besitzt, soll die deutsche verlieren

Herrmann begründete dies damit, dass eine Mitgliedschaft beim IS der bei einem ausländischen Militär vergleichbar sei. Das sei grundsätzlich von der Großen Koalition auch schon vereinbart worden. Bislang aber sei noch nichts geschehen, sagte Herrmann nach der Kabinettssitzung in München: "Ich bleibe dabei, dass es richtig und notwendig ist, dass wir zu so einer Lösung kommen. Wenn wir nur einige Fälle dadurch erledigen können, dass wir so jemanden die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen, und damit klar ist, dass wir so jemand nicht wieder in unser Land aufnehmen müssen, würde das die ganze Sache schon entspannen", betonte der Minister.

In dieser Angelegenheit attackierte Alexander Dobrindt auch die SPD-Justizministerin Katarina Barley. Er warf ihrem Ministerium "Verschleppung" vor.

Reichsbürger weiter im Fokus der Sicherheitsbehörden

Der Innenminister will außerdem die Reichsbürgerszene weiter intensiv beobachten. Das gelte vor allem für den gewaltbereiten Kern. "Bislang konnten rund 4.200 Personen von bayerischen Sicherheitsbehörden als der Reichsbürgerszene zugehörig ermittelt werden", sagte Herrmann und sprach von einem harten Kern der Reichsbürger von rund 400 Personen. "Etwa 60 Personen haben unmittelbare Zusammenhänge mit rechtsextremistischen Bewegungen", erklärte er. Bis Ende letzten Jahres, so Herrmann, seien außerdem von mehr als 300 Personen insgesamt 670 Waffen eingezogen worden.