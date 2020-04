Irritationen um bayerische Corona-Verordnung

Dürfen Reifen eines Autos gewechselt werden?

Doch Missverständnisse rund um die bayerische Corona-Verordnung gibt es nach wie vor: Einen Oberpfälzer etwa treibt die Frage um, ob er die Reifen seines Autos im öffentlichen Raum wechseln darf - auf einem Parkplatz zum Beispiel. Es ist Frühling, die Winterreifen müssen runter. Bei warmen Temperaturen gelten Sommerreifen als die sicherere Alternative.

Der Jurist will die Frage gerichtlich geklärt wissen, schließlich müsste er seine Wohnung zum Reifenwechseln verlassen. Erlaubt wäre ihm das aber nur, wenn das Wechseln der Reifen ein triftiger Grund für einen Aufenthalt außerhalb der eigenen vier Wände wäre. So will es die Corona-Verordnung des Freistaats. Eingegangen ist der Antrag des Mannes beim Verwaltungsgericht München. Dem Bayerischen Rundfunk liegt er vor.

Corona-Verordnung lässt viele Fragen offen

Fälle wie dieser bereiten manchen Rechtswissenschaftlern Bauchschmerzen: Denn obwohl Grundrechte wie die Versammlungs- oder die Religionsfreiheit in diesen Tagen massiv eingeschränkt werden, lassen die sieben Paragraphen der bayerischen Corona-Verordnung viele Fragen offen. Anhaltspunkte, was wirklich erlaubt ist und was nicht, bietet lediglich eine Liste häufig gestellter Fragen und entsprechender Antworten im Internet (FAQs). Die müsse man erstmal finden, ätzen Kritiker.

Als "riesengroßes Problem" beschreibt der Regensburger Rechtsanwalt und Strafrechtsprofessor Jan Bockemühl die rechtliche Situation. Der Interpretation seien Tür und Tor geöffnet, so Bockemühl im Gespräch mit dem BR. Für Polizeibeamte oder Mitarbeiter der Ordnungsämter sieht er in der Rechtslage eine "Zumutung". Diese hätten im Einzelfall zu entscheiden und müssten Menschen mit deren etwaigem Fehlverhalten konfrontieren, ohne selbst Klarheit oder Antworten auf viele Fragen zu haben.

FAQs - unverbindliche Handlungsanweisungen

Rechtswissenschaftler wie Bockemühl erleben die aktuelle Situation deshalb so, als würden ohne weiteres Grundsätze der Rechtstaatlichkeit über Bord geworfen: Konkret etwa das Bestimmtheitsgebot. Es regelt unter anderem, dass jegliche Eingriffe in Grundrechte in Gesetzestexten ganz genau formuliert sein müssen.

Im Strafrecht gilt das im Besonderen, denn jedem Bürger muss anhand eines Gesetzestextes im Vorfeld klar sein, was er darf und was nicht. Diesem Grundsatz könne man nicht genügen, in dem man eine Liste mit FAQs ins Netz stelle, sagt etwa die Regensburger Strafrechtsprofessorin Katrin Gierhake. In den Antworten sieht sie lediglich unverbindliche Handlungsanweisungen. Eine Verordnung sei nicht auf diese Weise zu konkretisieren. Aus der Rechtsgeschichte der BRD seien ihr keine vergleichbaren Fälle bekannt, so Gierhake.

Grundrechte gelten immer

Die Politik sieht die Professorin in einem Dilemma gefangen. Kein leichter Job sei das gerade. Politiker wirkten handlungsgetrieben und teils so, als sei ihnen Recht gleichgültig: "Ich sehe die Notwendigkeit, dass in einer Situation wie dieser schnell gehandelt wird, es hört aber dort auf, wo ein großer Raum für Willkür eröffnet wird." Ähnlich besorgt äußert sich ihr Fachkollege Jan Bockemühl, der auch dem Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer angehört: "Wir alle verstehen die Notwendigkeit, dass etwas geschehen muss. Grundrechte gelten aber immer. Gerade in schwierigen Phasen zeigt sich, wie ein Rechtsstaat mit den Grundrechten umgeht."

Ganz alleine sind die Rechtswissenschaftler mit ihren Befürchtungen offenbar nicht. Die Bayerischen Verwaltungsgerichte waren in den vergangenen Tagen mit mehreren Anträgen oder Klagen rund um die Corona Verordnung oder die vormals gültige Allgemeinverfügung konfrontiert. Von einer Welle kann allerdings keine Rede sein, das haben Nachfragen des Bayerischen Rundfunks bei allen Verwaltungsgerichten im Freistaat ergeben. Das Verwaltungsgericht München hat oder hatte die meisten Verfahren zu bearbeiten. Laut einer Auskunft vom neunten April waren es zu diesem Zeitpunkt 20.

Reifenwechsel bleibt im Unklaren

Die beiden Regensburger Rechtswissenschaftler sind sich unterdessen einig, dass es der Freistaat hätte besser machen können: Katrin Gierhake vermisst gründlichere rechtliche Überlegungen im Vorfeld. "Natürlich ist es die Aufgabe der Exekutive schnell zu entscheiden, die Gesetzgebung aber braucht Zeit." Für Jan Bockemühl steht fest, dass aus der Verordnung viel klarer hervorgehen müsste, was verboten ist und was nicht.

Das private Reifenwechseln im öffentlichen Raum scheint genau in die Kategorie des Unklaren zu passen. Ob dieses nun erlaubt ist, bleibt aber wohl solange unklar, bis das Verwaltungsgericht München über den Antrag des Oberpfälzers entscheidet. Der Mann schreibt, er wolle den Wagenheber am 17. April ansetzen. Die Corona-Verordnung des Freistaats hat derzeit bis zum 19. April Gültigkeit.