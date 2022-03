Ironman-Weltmeisterin Anne Haug startet in die Triathlon-Saison

Auf der Kanaren-Insel Lanzarote startet die Ironman-Weltmeisterin und Challenge-Roth-Siegerin Anne Haug aus Bayreuth an diesem Samstag in die neue Triathlon-Saison. Als Titelverteidigerin muss sich Haug dabei mit einem hochklassigen Starterfeld messen, heißt es in einer Mitteilung ihres Managements.

Spannender Wettkampf mit starken Rivalinnen

Zu ihren größten Rivalinnen zählen die Britin Lucy Buckingham, Katrina Matthews (Vierte der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2021) und Jessica Learmonth (Olympiagold in der Teamwertung Mixed-Relay). "Ich freue mich riesig auf ein hartes Rennen zum Saisonbeginn in meiner zweiten Heimat am Samstag beim Ironman 70.3 Lanzarote, um zu sehen, wie meine Form zur Zeit ist. Inzwischen kenne ich dort jeden Stein und jedes Schlagloch und weiß, wie brutal und schön diese Insel sein kann", sagt Anne Haug zum Saisonauftakt.

Anne Haug startete 2017 mit einem Sieg auf dem noch alten Kurs auf Lanzarote in ihre erfolgreiche Karriere auf den längeren Triathlondistanzen und konnte auch im vergangenen Jahr das Rennen gewinnen. Durch die starke Konkurrenz in diesem Jahr verspricht sich Haugs Manager Frank Übelhack einen spannenden Wettkampf. Zuletzt hatte Haug beim Ironman auf Lanzarote im Oktober triumphiert.

Lanzarote-Ironman gilt als eines der schwersten Rennen weltweit

Das Rennen auf den Kanaren gelte als eines der schwersten Mitteldistanzformate weltweit. Nach 1,9 Kilometern Schwimmen an der Playa Blanca geht es auf zwei je 45 Kilometer lange Radrunden mit jeweils fünf längeren Anstiegen und insgesamt knapp 1.300 Höhenmetern. Der abschließende Halbmarathon über 21,1 Kilometer wird in vier Runden an der Playa Blanca absolviert.

Bei den Herren gehören der Brite David McNamee, der Belgier Bart Aernouts und der Neuseeländer Kyle Smith zu den Favoriten. Der Start der Männer ist um 07.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr Deutschland). Anne Haug beginnt im Frauenfeld das Rennen fünf Minuten später.