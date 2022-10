Iranische Regisseurin auf Weg zu Hofer Filmtagen festgenommen

Die Proteste für mehr Menschenrechte im Iran haben jetzt auch Auswirkungen auf die Internationalen Hofer Filmtage: Auf dem Weg dem Filmfestival wurde die junge iranische Filmemacherin Donya Madani am Flughafen in Teheran festgenommen, erklärt Festivalsprecherin Ana Radica auf BR-Anfrage.

Regisseurin im Iran in Gewahrsam genommen

Die 32 Jahre alte Regisseurin, die in Hof ihren kurzen Spielfilm über Kinderarbeit im Iran präsentiert, sei in der iranischen Hauptstadt wohl einen Tag in Gewahrsam genommen worden. Sie habe erst ausreisen dürfen, nachdem sie einem Richter versichert habe, dass sie sich im Ausland nicht politisch äußern werde. Doch an dieses Sprechverbot werde sie sich nicht halten, so Radica: "Sie möchte über die Situation im Iran sprechen."

Kurzfristig hat Festivalleiter Thorsten Schaumann für Freitagnachmittag eine Gesprächsrunde angesetzt. Zusammen mit Madani und Philip Gröning von der "Bayerischen Akademie der Schönen Künste" will Schaumann unter dem Titel "Wie weit kann Kunst gehen - Grenzen der Freiheit" unter anderem über die Lage von Künstlerinnen und Künstlern im Iran sprechen. Madanis Spielfilm "Noghreh" über das Schicksal von Kindern, die zur Arbeit gezwungen werden, hat ebenfalls am Freitag auf den Filmtagen Premiere.

Tausende protestieren gegen das Regime im Iran

Im Iran gehen Menschen bereits seit Wochen auf die Straße. Auslöser der Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie wegen ihrer angeblich "unislamischen" Kleidung festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der Frau demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie den Kopftuchzwang.