iPhone-Wetter-App: Das Märchen von der ungesunden Luft

Bevor man draufklickt, ist das Wetter immer freundlich: Eine strahlende Sonne, nur leicht verdeckt durch eine Wolke, symbolisiert die Wetter-App auf dem Apple-iPhone.

Warnung in iPhone-Wetter-App

Doch wenn man die Wetter-App öffnet, liest man in letzter Zeit oft gar nichts Erbauliches mehr: "Ungesunde Luft" oder "Ungesunde Luft für empfindliche Gruppen" steht unter der Temperatur. Ohne, dass man danach fragt.

Wie kommt Apple darauf?

Man kann das glauben, sich ängstigen, es ignorieren – oder sich Fragen stellen: Wie kommt Apple zu dem Schluss, dass die Luft so oft "ungesund" ist? Woher stammen die Daten? Und was versteht man am Firmensitz in Cupertino unter "empfindlichen Gruppen"?

Der naheliegende Weg: Apples Presse-Abteilung eine Mail mit genau diesen Fragen schicken. Dann passiert erst einmal: nichts. Keine Antwort vom wertvollsten Unternehmen der Welt.

Ein Termin beim Landesamt für Umwelt

Dann also anders: Die Wetter-App schließen, die Telefon-App öffnen und einen Termin vereinbaren beim Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg: bei Dr. Clemens Marb, Leiter des Referats für Luftgütemessungen.

Clemens Marb macht den Praxistest. An der Messstation, dort wo die Luftwerte für Stickoxid, Feinstaub oder Ozon ermittelt werden, öffnet er die App. Sofort erscheint die Meldung: "Ungesunde Luft für empfindliche Gruppen."

Apples App im Praxistest

"Ich glaube, dass die Luft gut ist", sagt Clemens Marb. Schritt eins: mit dem QR-Scanner kann er schon an der Messstation ein erstes Luftbild herunterladen. Alle Werte im blauen Bereich. Das spricht für gute oder sehr gute Luftqualität, erklärt Clemens Marb.

Doch er will es genauer wissen. In seinem Büro fährt er seinen Rechner hoch, auf dem detaillierte Werte zu finden sind. Wird die iPhone Wetter-App nun vollends entlarvt?

"Das sieht sehr gut aus"

Clemens Marb geht die Werte durch: "Stickoxid, das sieht sehr gut aus, auch bei Ozon und Kohlenmonoxid alles sehr gut, und der Wert für Feinstaub ist gut."

Als die Wetter-App ungesunde Luft gemeldet hat, war die Luftqualität also gut bis sehr gut. Warum also die Warnmeldungen?

"Kann zur Verunsicherung beitragen"

"Das ist nicht erklärlich, solange man nicht weiß, auf welcher Datenbasis diese Meldung erzeugt wurde", sagt Clemens Marb. "Sowas kann durchaus zur Verunsicherung beitragen, denn die Psyche kann der Mensch nie ganz ausschalten."

Also: Wetter-App schließen und lieber die frische Luft genießen.