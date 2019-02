vor 42 Minuten

Iphofen: Gelbe Säcke fangen in Müllauto Feuer

Schreck in der Morgenstunde für einen Müllfahrer heute in Iphofen. Plötzlich hörte er einen lauten Knall und bemerkte, dass die Fracht aus gelben Säcken in Brand geraten war. Der Plastikmüll hatte sich offenbar beim Pressen entzündet, so die Polizei.