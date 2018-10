Inzwischen 15.000 Teilnehmer bei Demonstration in München

Bereits um 10 Uhr hatten sich die ersten Demonstranten am Münchner Königsplatz versammelt - bepackt mit bunten Plakaten, in Tier-Kostümen und mit neonfarbenen Spruchbannern. Eine Woche vor der Landtagswahl wollen die Teilnehmer ihrem Unmut Luft machen. Sprüche wie "Nicht mein Ministerpräsident", "Bauernhöfe statt Agrarfabriken" oder "Das ist nicht das Bayern, das wir wollen" sind auf den Plakaten der Teilnehmer zu lesen. Ihr Protest richtet sich etwa gegen das Insektensterben, Tierleid in Riesenställen, zubetonierte Landschaften und den Verkehrskollaps.

Viele Bündnisse und Organisationen beteiligt

86 Organisationen hatten zu der Demo aufgerufen. Der Bund Naturschutz, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und das Aktionsbündnis "Artgerechtes München" gehören ebenso dazu wie zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, das Umweltinstitut München und die Startbahngegner von "aufgeMUCkt".

Marsch durch die Innenstadt

Begleitet wird die Großdemonstration von Musikgruppen - mit dabei die Münchner Band "Hundling" oder die bayerischen Mundart-Rapper "dicht&ergreifend". Am Rednerpult werden Vertreter verschiedener Vereine erwartet, etwa vom Bund Naturschutz oder Tierschutzbund. Nach einem etwa zweistündigen Marsch durch die Innenstadt soll es am Königsplatz gegen 13.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geben.

Erwartungen bereits übertroffen

Die Veranstalter waren im Vorfeld von rund 10.000 Teilnehmern ausgegangen. Die Polizei ist mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Bis zum frühen Nachmittag verlief alles friedlich.