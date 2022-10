Aussterben durch Inzucht: So helfen Zoos den Wildtieren

Ein sonniger Tag im Münchner Tierpark Hellabrunn. In einer Tieranlage staksen mehrere kleine Alpensteinböcke auf den Steinen entlang des Wassergrabens herum. Vielleicht werden sie einmal in den Alpen ausgewildert - so wie zwei Hellabrunner Böcke und eine Geiß Ende Juni im Salzburger Land. Die Auswilderungen sollen dem Artensterben entgegenwirken.

Barrieren verhindern natürlichen Inzucht-Schutz

Tiere haben eigentlich einen natürlichen Inzucht-Schutz: den Wandertrieb. Die meisten jungen Männchen verlassen kurz nach Erreichen der Geschlechtsreife ihre Geburtsgruppe auf der Suche nach einem eigenen Revier und Partnerinnen. Eigentlich. Doch weil die Landschaft zerschnitten ist, durch Skigebiete, Straßen und Städte, können sie nicht mehr frei wandern um sich mit anderen Populationen zu mischen. Sie bleiben unter sich. Es droht Inzucht und genetische Verarmung.

Population mit hoher genetischer Vielfalt gilt als robuster

Populationen mit geringer genetischer Vielfalt können sich schlechter an Umweltveränderungen, wie etwa Hitze oder Futtermangel, anpassen. Alle Tiere dieser Gruppe sind schließlich gleich "empfindlich". Deswegen kann es passieren, dass ein Ereignis alle Tiere einer Population gefährdet.

Zoos sind untereinander gut vernetzt

Durch Zuchtbücher und genetische Proben weiß der Tierarzt im Tierpark Hellabrunn, Hanspeter Steinmetz, genau über die Verwandtschaftsverhältnisse der Alpensteinböcke im Zoo und der freilebenden Steinböcke Bescheid. Auch andere Zoos führen Zuchtbücher. Jede Tierart wird dabei von einem Zuchtbuchkoordinator "überwacht".

Tiergärten, die ein bestimmtes Tier möchten oder abgeben wollen, wenden sich zuallererst an den Zuchtbuchkoordinatoren oder die Zuchtbuchkoordinatorin. Er oder sie spricht dann eine Empfehlung aus, die die Zoos verpflichtet sind, einzuhalten, erklärt eine Sprecherin des Tiergarten Straubing.

Zuchtbuchkoordinator berät die Zoos

Der Tiergarten Straubing hat zum Beispiel 2021 seine Zuchtgruppe aus acht Waldrapps auf Empfehlung des Zuchtbuchkoordinators aus drei verschiedenen Tiergärten erhalten. Junge Geier wurden dieses Frühjahr mit Einverständnis des Zuchtbuchkoordinators in einem Nationalpark in Bulgarien ausgewildert und ein Lisztäffchen durfte kürzlich auf Empfehlung der Zuchtbuchkoordinatorin in einen italienischen Zoo umsiedeln.

Austausch von Zuchttieren

Auch der Augsburger Zoo hat im vergangenen Jahr 265 Tiere von anderen Einrichtungen erhalten und 203 abgegeben. Und der Tiergarten Nürnberg hat 2021 gemeinsam mit seinen Partnern 28 europäische Ziesel, sechs Alpensteinböcke, einen Uralkauz, fünf Sumpfschildkröten und zwei Bartgeier ausgewildert.

Bachforellen von genetischer Verarmung betroffen

Der Tierpark Hellabrunn wiederum hat Bachforellen von anderen Zoos bekommen, gezüchtet und ausgesetzt. Denn auch heimische Frischarten drohen genetisch zu verarmen und sind in ihrem Bestand gefährdet. Ihre Wasserwege sind oft durch für die tödliche Barrieren wie Staudämme, Begradigungen, Wasserkraftwerke abgeschnitten.

Przewalski-Pferde: In Deutschland geboren, in Asien ausgewildert

Auch die asiatischen Przewalski-Pferde mit ihrem ockerfarbenen Fell waren fast ausgestorben und gelten immer noch als stark gefährdet. Alle etwa 2.000 heute lebenden Wildpferde gehen auf gerade mal ein Dutzend zurück. Doch inzwischen leben wieder mehrere Hundert in der Mongolei und China. Auch Tiere, die in Hellabrunn auf die Welt kamen, wurden dort ausgewildert, erzählt Tierarzt Hanspeter Steinmetz.

Der Augsburger Zoo beteiligt sich mit dem Beweidungsprojekt des Landschaftspflegeverbandes im Naturschutzgebiet Stadtwald Augsburg an der Zucht der Pferde. Junge Hengste von dort werden an andere Zoos zur Züchtung weitergegeben.