Inzidenzwerte für Stadt und Landkreis Hof unerklärlich hoch

Mit Corona-Inzidenzwerten von 292 für die Stadt Hof und 202 für den Landkreis liegt die Region Hof in Oberfranken und zum Teil auch bayernweit mit an der Spitze. Doch ein Auslöser für den starken Anstieg von Corona-Infizierten in der Region Hof lasse sich nicht nachvollziehen, so Oberbürgermeister Eva Döhla (SPD) und Landrat Oliver Bär (SPD) am späten Montagnachmittag bei einer kurzfristig angesetzten Telefon-Pressekonferenz.

Dringender Appell: Bei Symptomen zuhause bleiben

Die Schulen seien keine "Verbreitungsherde", so eine Analyse des Hofer Gesundheitsamtes. Der Appell von Oberbürgermeisterin und Landrat an die Bevölkerung: Bei Symptomen zuhause bleiben. "Wir erleben leider, dass auch erkrankte Menschen weiter zur Arbeit gehen", so Landrat Bär. "Doch Menschen mit Symptomen haben da einfach nichts zu suchen", erinnert Claudia Köppel vom Staatlichen Gesundheitsamt Hof. Die Amtsärztin verwies außerdem darauf, dass jeder bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses zuhause bleiben muss. Im Fall einer Corona-Erkrankung sollten auch die Kontakte im eigenen Familienhaushalt weitgehend reduziert werden.

Infektionsgeschehen nicht alleine auf Pendler zurückführbar

Stadt und Landkreis Hof stehen unter anderem auch mit den Altenheimen im engen Austausch, um die Besuchsregelungen ständig auf die aktuelle Pandemie-Situation anzupassen und gleichzeitig Kontakte zu ermöglichen. Am Montag waren zwei Bewohner eines Hofer Pflegeheims gestorben, damit ist die Zahl der Corona-Toten in Stadt und Landkreis insgesamt auf 42 gestiegen. Landrat Bär verwies darauf, dass grundsätzlich grenznahe Regionen in Bayern stärker betroffen seien – doch sei das Infektionsgeschehen breit verteilt und lasse sich zum Beispiel nicht nur auf Pendler aus Tschechien reduzieren.

Mehr Personal und Polizei zur Nachverfolgung

Um die Corona-Kontakte möglichst schnell nachverfolgen zu können, wurde das Personal im Staatlichen Gesundheitsamt Hof seit Frühjahr von 23 auf jetzt aktuell 90 aufgestockt. Zum einen wurden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet bis Ende 2021 eingestellt, zum anderen wurden Verwaltungsbeschäftigte von anderen Dienststellen des Landratsamts und Rathauses abgezogen.

So wurde deshalb zum Beispiel die Tourist-Info der Stadt vorübergehend geschlossen, um die Corona-Nachverfolgung zu unterstützen. Außerdem sind seit Montag auch acht Beamte von Polizeiinspektion, Verkehrspolizei und Kripo Hof zur Nachverfolgung abgeordnet – insgesamt stellt die Staatsregierung bayernweit 1.000 Polizisten zur Unterstützung der Gesundheitsämter zur Verfügung.