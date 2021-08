Inzidenzwerte: Aufatmen in Aschaffenburg – Bangen in Schweinfurt

Mit einem Wert von 63,3 hat die Stadt Schweinfurt den höchsten Inzidenzwert in Unterfranken. Der Wert liegt bereits seit drei Tagen über der 50er-Marke. Die Stadt Schweinfurt teilte mit, dass sich Bürgerinnen und Bürger ab Sonntag auf neue Regelungen einstellen müssen. Denn die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht neue Corona-Regeln vor, sobald ein Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird.

Neue Kontaktbeschränkungen treten in Kraft

So dürfen sich in der Stadt Schweinfurt nur noch maximal zehn Personen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten treffen. Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu. Öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass werden auf maximal 25 Personen in den Innenräumen und 50 Personen im Außenbereich reduziert. Dabei gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen die Testpflicht.

Testpflicht in verschiedenen Bereichen

Der gestiegene Inzidenzwert hat auch in weiteren Bereichen direkte Auswirkungen auf die Testpflicht. Wie die Stadt Schweinfurt mitteilte, gilt in Freizeiteinrichtungen wie beispielsweise in Freibädern und Kinos eine Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen.

Ein negativer Corona-Test wird auch in der Gastronomie benötigt, wenn nicht geimpfte oder nicht genesene Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen möchten.

Kulturveranstaltungen sind nach wie vor mit maximal 1.000 Besuchern in Gebäuden und unter freiem Himmel mit maximal 1.500 Besuchern zulässig. Auch hier ist ein Testnachweis notwendig, so die Stadt Schweinfurt.

Außerdem ist bei Beherbergungen ein Testnachweis bei der Ankunft und für jede weitere 48 Stunden notwendig.

Hier lesen Sie mehr zu kostenpflichtigen Tests und Impfbereitschaft "Corona-Tests werden kostenpflichtig – und Münchner gehen impfen"

Steigende Inzidenz unter anderem wegen großer Geburtstagsfeier

Das Landratsamt Schweinfurt teilte mit, dass bei einer privaten Geburtstagsfeier vor knapp einer Woche (13./14.8.) im Schweinfurter Stadtteil Oberndorf sich zunächst vier Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Gesundheitsamt hat dann 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelt, die als mögliche Kontaktpersonen in Frage kommen. Die Behörde appellierte an alle Teilnehmer der Geburtstagsfeier, sich dringend testen zu lassen. Die Feier dürfte dazu beitragen, dass die Zahlen vorerst nicht sinken werden.

Die Stadt Schweinfurt teilte mit, dass die Corona-Regelungen erst wieder gelockert werden, wenn der Inzidenzwert am fünften Tag in Folge die 50er-Marke unterschreitet. Das ist momentan in der Stadt Aschaffenburg der Fall.

Hier geht es zum "Corona-Ticker Unterfranken: Infektionen bei Feier in Schweinfurt"

Lockerungen in der Stadt Aschaffenburg

Die Stadt Aschaffenburg hatte Anfang August (08.08.) fünf Tage hintereinander den Inzidenz-Schwellenwert von 50 überschritten. Auch hier wurden die Corona-Regelungen verschärft. Aktuell hat Aschaffenburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,9. Damit lag der Wert fünf Tage in Folge unter 50. Es gelten ab heute wieder weniger Einschränkungen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Testpflicht für nicht geimpfte Personen beziehungsweise nicht vollständig Geimpfte etwa in der Gastronomie, beim Besuch von Freizeiteinrichtungen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen entfällt.

Bei privaten Treffen können sich jetzt wieder zehn Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Bei öffentlichen und privaten Feiern sind wieder 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 Personen unter freiem Himmel erlaubt – jeweils einschließlich Geimpfter und genesener Menschen. Auch Sport jeder Art ist wieder ohne Begrenzung der Personenzahl möglich.