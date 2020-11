Inzidenzwert über 300: Stadt Nürnberg berät über neue Maßnahmen

Die neue Infektionsschutzverordnung der bayerischen Staatsregierung tritt morgen in Kraft. Sie sieht auch vor, dass der Schulbetrieb weiter eingeschränkt werden soll.

Digitalunterricht für einige Klassen an Berthold-Brecht-Schule

Unterdessen findet am Gymnasium der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 bereits ab heute komplett digital statt. Der Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle an der Schule. Eine Vielzahl der Lehrerinnen und Lehrer musste deshalb in Quarantäne. Aufgrund der angespannten Personalsituation könne keine Notbetreuung vor Ort angeboten werden, so die Schulleitung.