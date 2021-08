Inzidenzwert in Schweinfurt: Gründe für den sprunghaften Anstieg

Die Stadt Schweinfurt hat mit einem Inzidenzwert von 97,3 aktuell den zweithöchsten Wert in Bayern und den höchsten in Unterfranken. Einen direkten Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz hatten Reiserückkehrer, ein Junggesellenabschied und eine Geburtstagsfeier. Das teilte die Stadt Schweinfurt auf BR-Anfrage mit.

Feier mit 150 Personen ohne Beachtung der Corona-Regeln

Bei der als privat deklarierten Geburtstagsfeier im Schweinfurter Stadtteil Oberndorf waren laut dem Gesundheitsamt rund 150 Personen anwesend. Die Stadt Schweinfurt ordnet die Feier als zweifelhaft und nicht den geltenden Corona-Regelungen entsprechend ein. Hierbei hatten sich zunächst vier Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Daraufhin hat das Gesundheitsamt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgerufen, sich testen zu lassen.

Gäste der Geburtstagsfeier sind in Quarantäne

Auf BR-Anfrage teilte die Stadt nun mit, dass nach aktuellem Stand insgesamt 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Feier positiv getestet worden sind – davon neun aus der Stadt Schweinfurt, neun aus dem Landkreis Schweinfurt und eine Person aus einer anderen Region. Ein Teil der Testungen steht noch zwar aus. Die Personen sind aber bereits in Quarantäne, so die Stadt Schweinfurt. Laut dem Robert-Koch-Institut sind in der Stadt Schweinfurt unabhängig von der Feier in den letzten sieben Tagen 52 Personen an dem Coronavirus erkrankt.

Aktuelle Corona-Regelungen in der Stadt Schweinfurt

Da der Schwellenwert von 50 seit mehreren Tagen überschritten wird, gelten in der Stadt Schweinfurt verschärfte Corona-Regeln. So dürfen sich maximal zehn Personen aus dem eigenen und zwei weiteren Haushalten treffen. Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu. Öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem Anlass wurden auf maximal 25 Personen in den Innenräumen und 50 Personen im Außenbereich reduziert. Dabei gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen eine Testpflicht.

Auch in Freizeiteinrichtungen gilt eine Testpflicht für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Test wird auch in Restaurants benötigt, wenn Personen aus mehreren Haushalten an einem Tisch sitzen möchten. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.