Inzidenzwert in Rosenheim über 100 - Höchster Wert in Bayern

28 neue positive Testergebnisse werden für den 19. August verzeichnet. Insgesamt gibt es damit in der Stadt Rosenheim in den letzten sieben Tagen 74 neue Corona-Fälle unter den 63.000 Einwohnern. Hochgerechnet ergibt das einen Inzidenzwert von 116,4. Auch im Landkreis Rosenheim sind die Zahlen gestiegen, die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 50,1 aber deutlich niedriger.

Die Opernfestspiele Immling hatten mit 22 Fällen zu dem Anstieg beigetragen, ebenso wie ein Festival in Kroatien mit neun betroffenen Rückkehrern. Ein eindeutig benennbares "großes Ausbruchsgeschehen" gibt es aber laut Michael Fischer vom Gesundheitsamt Rosenheim nicht.

Reiserückkehrer lassen Zahlen steigen

Die Hauptursache für die hohen Inzidenz-Werte sieht das Gesundheitsamt in den Positiv-Fällen unter den Reiserückkehrern. Seit Anfang August hat die Behörde 62 solcher Fälle registriert, vor allem unter Rückkehrern aus dem Kosovo, aus Kroatien und Albanien. Allein das Kosovo trägt mit 46 Prozent zu diesen Positiv-Getesteten bei. Dabei sei auffällig, so Behördensprecher Fischer, dass aufgrund der hohen Übertragbarkeit der Delta-Variante ein Coronafall in der Regel weitere Familienmitglieder anstecke.

Zu etwaigen Symptomen der Positiv-Getesteten kann das Gesundheitsamt keine Angaben machen. Die Belastung der Krankenhäuser in der Region durch Coronafälle sei "sehr gering".

Weitere Verschärfungen drohen

Bislang ist im Leben der Stadt noch keine Verschärfung der Corona-Regeln zu bemerken. Maskenpflicht in Geschäften und Abstandsgebot sind selbstverständlich. Die Cafes und Restaurants in der Fußgängerzone sind zur Mittagszeit gut besucht, aber alles andere als voll.

Wenn der Schwellenwert 50 aber nun dauerhaft überschritten wird, drohen weitere Verschärfungen, wie Begrenzung der Kontakte auf zehn Menschen aus drei Haushalten und Begrenzung der Besucher von öffentlichen Veranstaltungen auf 50 Personen draußen und 25 Personen in Innenräumen.