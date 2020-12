Inzidenzwert in Coburg gesunken: Bundesweit dritthöchster Wert

Das Infektionsgeschehen in Coburg ist erneut leicht zurückgegangen, die Stadt verzeichnet nun nicht mehr den höchsten Inzidenzwert in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert für die oberfränkische Stadt nun 533,21 pro 100.000 Einwohner.

Coburg: Bundesweit dritthöchster Inzidenzwert

Damit meldet die Stadt deutschlandweit den dritthöchsten vergleichbaren Wert. Der thüringische Landkreis Altenburger Land (558,21) sowie der Landkreis Vogtlandkreis in Sachsen (555,32) verzeichnen derzeit die beiden höchsten Inzidenzzahlen in Deutschland.

Corona-Ausbruch in Pflegeheimen Auslöser für hohe Zahlen

Am Sonntag hatte die Stadt Coburg trotz leicht gesunkener Infektionszahlen mit 542,9 den bundesweit höchsten Inzidenzwert vermeldet. Seit dem zwischenzeitlichen Höchststand von 562,43 am vergangenen Freitag ist der Inzidenzwert in der Stadt Coburg seitdem täglich gesunken.

Ein Grund für den hohen Inzidenzwert in Coburg seien die Ausbrüche in zwei bis drei Pflegeheimen. Alleine diese Einrichtungen würden einen Inzidenzwert von rund 200 ausmachen, hatte ein Sprecher der Stadt erklärt.