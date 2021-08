Inzidenzwert gestiegen: Stadt Coburg ordnet 3G-Regel an

In der Stadt Coburg ist der 7-Tage-Inzidenzwert in den vergangenen beiden Tagen über dem Wert von 35 gelegen. Am Montag stieg er nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf 49,0. Deshalb gelten ab Mittwoch in der Stadt die 3G-Regel.

Test auch für Krankenhaus-Besuche in Coburg erforderlich

Dann ist in Coburg die Teilnahme an öffentlichen oder privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich, teilte die Stadt mit. Auch für Besuche der Innengastronomie, von kulturellen Veranstaltungen und Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen ist ein Test erforderlich. Einen solchen Test benötigt man für körpernahe Dienstleistungen, für Übernachtungsangebote und Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Kinder unter sechs Jahre in Coburg von 3G-Regeln ausgenommen

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig genesene oder geimpfte Personen und Kinder unter sechs Jahre sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines Schulbesuchs regelmäßig getestet sind. Zulässig sind Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind, unter Aufsicht durchgeführte Schnelltests, die ebenfalls nicht älter als 24 Stunden sind, und PCR-Tests, die nicht länger als 48 Stunden zurückliegen dürfen.