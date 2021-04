Inzidenzwert: In welchen Landkreisen Schulen und Kitas auf haben

Was genau gilt für die Schulen?

Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt unter 50, gibt es für alle Grundschüler Präsenzunterricht und für ältere Schüler Wechselunterricht. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind alle Schüler im Wechselunterricht.

In Regionen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, lernen die Schüler hingegen zu Hause im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen sowie der Jahrgangsstufe 4 an Grundschulen und 11 an Gymnasien und Fachoberschulen.

Kitas in Landkreisen über 100 in Notbetreuung

An den Kitas wird ebenfalls in Stufen verfahren: In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen Kinderbetreuungseinrichtungen in den normalen Regelbetrieb wechseln. Zwischen 50 und 100 bleibt es beim eingeschränkten Regelbetrieb, also in festen Gruppen. Und in Regionen über dem 100er-Wert muss auf Notbetreuung umgestellt werden.

Generelle Corona-Testpflicht an Bayerns Schulen

Neu ist ab heute Montag eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulpersonal. Alle müssen sich mindestens zweimal wöchentlich testen lassen. Nur wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann, darf in die Schule oder in die Notbetreuung.

Laut Kultusministerium müssen die Selbsttests in der Schule unter Aufsicht gemacht werden. Alternativ kann auch ein aktueller, negativer Covid-19-Test vorgezeigt werden (PCR- oder POC-Antigenschnelltest). Dieser darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. Solche Tests können etwa in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder Apotheken durchgeführt werden. Ein zu Hause gemachter Selbsttest reicht nicht aus.