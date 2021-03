Inzidenzregelung: Rosenheimer OB will Ausnahmeregelung

Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt Rosenheim hohe Inzidenzzahlen, wegen derer dann verschärfte Regeln gelten. Das will Oberbürgermeister Andreas März (CSU) nicht mehr hinnehmen.

Kritscher Inzidenzwert soll von 100 auf 130 angehoben werden

März hat deshalb eine Ausnahmegenehmigung für die Inzidenzregelung zum Öffnen und Schließen von Schulen, Kitas und Einzelhandel bei der Regierung von Oberbayern beantragt.

Er möchte unter anderem, dass für seine Stadt der kritische Inzidenz-Wert auf 130 anstatt 100 angehoben wird. Bis dahin sollten Präsenz- und Wechselunterricht in den Schulen erlaubt sein und auch die Kitas geöffnet bleiben.

Wenig Einwohner können schnell zu einem hohen Inzidenzwert führen

Ein Grund dafür: Die Stadt habe so wenige Einwohner – rund 63.000 – dass eine relativ geringe Anzahl an Neuinfektionen bei der Hochrechnung auf hunderttausend Einwohner schnell zu einer hohen 7-Tage-Inzidenz führe.

Außerdem kritisiert März schon länger den reinen Fokus auf die Inzidenz als Maß für mögliche Lockerungen des Lockdowns. Auch sein Landshuter Kollege Alexander Putz (parteilos) hatte erst am Montag eine Neubewertung der Inzidenzwerte gefordert.

Ständiges Hin- und Her gibt keine Planungssicherheit

Dies führe zu einem ständigen ON- und OFF-Betrieb, weil sich die Lage in der Stadt Rosenheim erfahrungsgemäß sprunghaft verändere, so März. Man müsse auf andere Parameter schauen, beispielsweise die Auslastung der Intensivstationen, fordert der Oberbürgermeister. Sonst werde man so schnell überhaupt keine Planungssicherheit für den Handel, für Schulen und Kitas bekommen.

In allen vier kommunalen RoMed Kliniken zusammen liegen laut Andreas März derzeit drei Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Rosenheim derzeit (Stand: 15.3.) sogar die 200er Marke überschreitet.-