Inzidenzrate unter 50: Würzburg nicht mehr Corona-Hotspot

Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Würzburg ist unter den wichtigen Grenzwert von 50 je 100.000 Einwohner gesunken. 47,70 beträgt der aktuelle Wert, den das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet. Damit gilt die Stadt Würzburg nicht mehr als Corona-Hotspot.

Stadt München nun mit höchstem Wert

Ob Würzburg also auch in den kommenden Tagen unter dem Grenzwert von 50 bleibt, muss sich erst noch zeigen. Nun ist die Stadt München mit einer 7-Tage-Inzidenz von 51,04 an die bayernweite Spitze gerückt. Auch im Landkreis Würzburg ist die Lage mittlerweile deutlich besser: Der sogenannte Inzidenzwert liegt laut LGL bei 28,42.