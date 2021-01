Inzidenz unter 200: Landkreise behalten 15-km-Regel trotzdem bei

Eigentlich gelten die 15-Kilometer-Regel und das Tagesausflugsverbot für Auswärtige nur, wenn ein Landkreis über einem Inzidenzwert von 200 liegt. Der Landkreis Freyung-Grafenau unterschreitet diese Marke bereits sieben Tage in Folge - trotzdem hält er zunächst an den Regelungen fest.

Landrat Gruber befürchtet zu viele Tagestouristen

Erst am kommenden Montag sollen die Regelungen außer Kraft gesetzt werden, wenn die Inzidenz auch über das Wochenende unter 200 bleibt. Landrat Sebastian Gruber (CSU) hat Angst vor einem erhöhten Besucheraufkommen in seinem Landkreis.

"Für Besucher zum Beispiel aus Landshut oder Regensburg wäre am kommenden Wochenende ein Ausflug zum Wandern oder Skilanglauf nach Passau und Regen nicht erlaubt, die Durchreise mit ´Endstation Freyung-Grafenau` schon. Das ist nicht logisch und kann auch zu einem erhöhten, sogar verstärkten Besucheraufkommen im klassischen Ausflugslandkreis Freyung-Grafenau führen." Sebastian Gruber, Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau

Bergwachten, Rettungsdienste, Notaufnahmen und die Intensivstationen der Krankenhäuser würden durch ein erhöhtes Besucheraufkommen zusätzlich und unnötigerweise belastet, so Gruber weiter.

15-Kilometer-Regel für die Bürger bis Montag

Weil am Freitag keine Klarheit darüber geschaffen werden konnte, ob der Landkreis die 15-Kilometer-Regel aufheben, das Ausflugsverbot aber beibehalten kann, bleibt es über das anstehende Wochenende nun bei beidem. Es heißt, das sei der Behörde "von höheren Stellen nicht beantwortet worden". Daher dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Freyung-Grafenau weiterhin maximal 15 Kilometer von ihrer Gemeinde wegbewegen. Diese Regelung gilt in dem Bayerwald-Landkreis seit 11. Januar, das Tagesausflugsverbot seit 12. Januar.

Landratsamt bittet um Verständnis

Das Landratsamt bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern "für das vernünftige und besonnene Verhalten", heißt es in der Pressemitteilung.

"Darüber hinaus bitten wir all die Freunde des Landkreises Freyung-Grafenau um Verständnis. Es ist nach wie vor eine außergewöhnliche Situation, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Wohl wissend, dass diese Einschränkungen anstrengend, belastend und teilweise auch nervig sind." Sebastian Gruber, Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau

Abschließend weist das Landratsamt darauf hin, dass es sich bei den 15 Kilometern ausschließlich um touristische Tagesausflüge handelt. Die Beschränkung gilt nicht für Fahrten, die im Zusammenhang mit Familie, Einkauf und Beruf stehen.

Auch der Landkreis Deggendorf bleibt zunächst dicht

Der Landkreis Deggendorf behält die Regelungen ebenfalls über das Wochenende bei. Wie Landrat Christian Bernreiter (CSU) am Freitag im BR-Interview mitteilte, könnte der Inzidenzwert des Landkreises am Montag sieben Tage unter 200 liegen. Wenn das der Fall ist, sollen die Regelungen aufgehoben werden. Die Landratsämter wollen gemeinsam entscheiden, so Bernreiter. Bisher würden sich die Menschen überwiegend an alles halten, die Polizei müsse nur selten Bußgelder verhängen.

Für die weiteren Bayerwald-Landkreise Regen und Passau gelten die Regeln unverändert fort, da sie nicht sieben Tage infolge unter den Inzidenzwert 200 gekommen sind.

Oberpfälzer Landkreise machen wieder auf

Anders sieht es in der Oberpfalz aus: In Weiden dürfen sich die Bürger ab sofort wieder mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort weg bewegen. Auch im Kreis Cham wird die Regel ab dem morgigen Samstag aufgehoben. Damit dürfen sowohl die Einwohner des Landkreises selbst wieder weiter als 15 Kilometer über ihren Wohnort hinaus für touristische Tagesausflüge unterwegs sein und auch Tagesausflügler aus anderen Regionen dürfen wieder in den Landkreis hineinfahren, um zum Beispiel eine Winterwanderung zu machen oder Ski-Langlauf.