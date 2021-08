27.08.2021, 19:20 Uhr

Inzidenz über 80 in Fürth: Verschärfte Maßnahmen ab Sonntag

In der Stadt Fürth liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am dritten Tag in Folge über 50, aktuell bei 80,3. Deshalb gelten ab Sonntag Corona-bedingt neben den 3G-Regeln zusätzlich Kontaktbeschränkungen und Begrenzungen bei Veranstaltungen.