Inzidenz über 50: erneut Beschränkungen in Aschaffenburg

Mit einem Wert von 53,5 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Aschaffenburg weiterhin die höchste in ganz Bayern. Bereits seit Sonntag und damit drei Tage in Folge liegt sie über dem Wert von 50. Deshalb müssen sich Bürger und Touristen ab Donnerstag auf neue Beschränkungen im Stadtgebiet einstellen.

Testpflicht gilt ab Donnerstag

In vielen Bereichen gilt wieder eine Testpflicht – zum Beispiel in der Gastronomie, bei Veranstaltungen, im Schwimmbad oder beim Sport in größeren Gruppen. Geimpfte oder Genesene, die keine Corona-Symptome aufweisen, sowie Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren brauchen keinen negativen Corona-Test. Touristen, die in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen übernachten, brauchen nicht nur einen negativen Test bei der Anreise, sondern auch weitere Tests alle 48 Stunden. Auch für schulische Ferienkurse gilt, dass zweimal pro Woche getestet werden muss.

Kontakte werden beschränkt

Neben der Testpflicht werden auch die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft: Im öffentlichen und im privaten Raum ist es erlaubt, in Gruppen von bis zu zehn Personen aus maximal drei Hausständen zusammenzukommen. Kinder unter 14 Jahren, genesene und geimpfte Personen zählen nicht dazu. Bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen aus besonderem Anlass sind bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel zulässig – jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen.

Oberbürgermeister: Diffuses Infektionsgeschehen

Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) geht bislang von einem "diffusen Infektionsgeschehen" aus, es gebe "keine Hotspots". Vielmehr hätten sich Reiserückkehrer infiziert und einzelne Familien seien betroffen, die nichts miteinander zu tun hätten. Im Gespräch mit BR24 erklärte Jürgen Herzing, er sehe die Situation noch sehr gelassen. Aktuell würden im Klinikum Aschaffenburg drei Patienten wegen Corona behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Von der Auslastung der Intensivstationen zu Beginn des Jahres sei man weit entfernt.

Herzing sieht Veranstaltungen nicht als Problem

Herzing stellt deshalb auch die puren Inzidenzwerte als Maßstab für strengere Regeln in Frage. Er betonte, dass auch Veranstaltungen, wie das derzeitige Aschaffenburger Main-Vergnügen oder die Kulturveranstaltungen im Nilkheimer Park kein Problem darstellten. In allen Fällen gebe es Hygienekonzepte mit Abstandsregeln. Diese Veranstaltungen seien nicht die Treiber der Inzidenzwerte.