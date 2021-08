Inzidenz über 35: In Coburg ab Dienstag neue Corona-Regeln

Die Stadt Coburg hat den kritischen Inzidenzwert von 35 an drei Tagen in Folge (20., 21. und 22. August) überschritten. Wie es aus dem Rathaus heißt, treten deshalb ab Dienstag (24. August) die sogenannten 3G-Regeln in Kraft, auch wenn die Inzidenz am Montag (23. August) unter 35 lag. "Um die Testpflichten wieder zu lockern, muss der Inzidenzwert fünf Tage lang unter 35 liegen", erklärt Kai Holland, Leiter des Coburger Ordnungsamtes.

In Coburg dürfen Besucher in Innenräume nur mit Corona-Test

Von Dienstag an sei nun ein Test vor dem Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen in Innenräumen vorgeschrieben. Das kann entweder ein Schnelltest sein, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder ein PCR-Test, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ausgenommen von der Test-Pflicht sind vollständig geimpfte und genesene Personen, die über die entsprechenden Zertifikate und Nachweise verfügen, Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Schülerinnen und Schüler, auch in den Ferien.

In Coburg gilt Testpflicht auch für Besuche von Heimen

Die Testpflicht gilt für öffentliche und private Veranstaltungen und Feiern, für Kulturveranstaltungen in Innenräumen, wie beispielsweise Kino und Theater, bei Präsenzveranstaltungen in Hochschulen, bei Tagungen und Kongressen. Auch beim Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt die Testpflicht. Beim Sport in geschlossenen Räumen und beim Besuch von Indoor-Sportveranstaltungen sowie Indoor-Spielplätzen und in Hallenbädern gilt die Pflicht ebenfalls. Betroffen sind auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseur- oder Tattoo-Studio-Besuche. In Beherbergungsbetrieben müssen Gäste alle 72 Stunden einen negativen Test vorlegen.