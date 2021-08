Inzidenz über 35: Diese Maßnahmen drohen in Nürnberg

Wie das Robert-Koch-Institut heute (20.08.2021) mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg bei 47,3. Somit liegt der Wert am dritten Tag in Folge über 35. Damit müssten zwei Tage später, also ab Sonntag, strengere Corona-Regeln gelten.

Sport: Statt 20.000 Zuschauer nur 1.500

Wenn der Inzidenzwert drei Tage lang über 35 liegt, greift zwei Tage später beispielsweise die Regelung, dass Sportveranstaltungen nur noch vor maximal 1.500 Zuschauern stattfinden dürfen.

Bayern muss Beschluss noch umsetzen

Was die aktuelle Situation gerade in Nürnberg undurchsichtig macht, sind die Beschlüsse der jüngsten Bund-Länder-Konferenz. Sie sollen ab kommenden Montag gelten, müssen aber von den Ländern noch durch Verordnungen und Verfügungen umgesetzt werden – was in Bayern bislang noch nicht geschehen ist.

Konsequenzen für Ungeimpfte

Die Beschlüsse sehen vor allem eine erweiterte Testpflicht für Personen vor, die weder geimpft noch genesen sind. Wer also beispielsweise in eine Kneipe, ein Restaurant oder auch zum Friseur will, muss einen höchstens 24 Stunden alten Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test vorweisen.

Ab Montag andere Regelungen?

Die Regeln für Sportveranstaltungen könnten aber ab Montag wieder völlig anders als am Sonntag sein. Möglicherweise spielt die Inzidenz dann keine Rolle mehr, dafür sollen aber nur maximal 50 Prozent der Zuschauerkapazität ausgeschöpft werden.