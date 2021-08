Inzidenz über 35: Bamberg überschreitet neuen Schwellenwert

Gemäß den jüngsten Beschlüssen in Bayern ist die Stadt Bamberg künftig von strengeren Corona-Regeln betroffen. Wie bereits an allen Tagen der vergangenen Woche überschreitet Bamberg auch heute die Inzidenz von 35.

In Bayern gilt die 3G-Regel auch in Restaurants

Ab sofort gelten in bayerischen Städten und Landkreisen, deren Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35 liegt, in einigen Bereichen die Maßnahmen, die bisher bei der Überschreitung der 50er-Inzidenz vorgeschrieben waren. Dazu zählt unter anderem die Pflicht eines negativen Testergebnisses beim Restaurantbesuch – außer für Geimpfte und Genesene. Generell gilt das für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, egal ob sie öffentlich oder privat sind, ebenso wie für Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Friseurbesuche, der Aufenthalt in Massagestudios und andere körpernahe Dienstleistungen fallen auch unter die neue Regel.

Bamberg und Coburg mit Inzidenz über 35

In der Stadt Bamberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 49,1. Während die Stadt Coburg mit 36,5 gestern noch den neuen Grenzwert übertroffen hatte, ist der Wert dort heute auf 34,1 gesunken.

Nach Angaben der Bayerischen Staatsregierung gelten die neuen Regelungen in den betroffenen Regionen erst bei einer stabilen Inzidenz – und damit erst, wenn der Wert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde.