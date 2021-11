Inzidenz über 300: Weißenburg-Gunzenhausen vor Einschränkungen

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen seit Beginn der Pandemie nie mehr Neuinfektionen verzeichnet als in den vergangenen Tagen. "Das Infektionsgeschehen hat eine neue Dynamik erreicht", heißt es weiter. Deshalb seien aufgrund der kürzlich von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Änderungen der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verschärfte Corona-Regeln ab Sonntag, den 07. November 2021, auch für den Landkreis möglich.

Bayernweit strengere Corona-Regeln ab Sonntag möglich

Springt die bayernweite Krankenhausampel am Wochenende auf "gelb". würden ab Sonntag, den 07. November, bayernweit die verschärften Regeln gelten. Das heißt: FFP2-Maskenpflicht (ausgenommen im Schulbereich: Grundschule Stoffmaske, übrige Klassen medizinische Maske), 3G plus in den Bereichen, wo vorher 3G galt, 2G in den Bereichen, wo vorher 3G plus galt.

Mögliche Hotspot-Regelungen in Weißenburg-Gunzenhausen

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis über 300 liegen, was derzeit in Weißenburg-Gunzenhausen der Fall ist, und die Intensivbettenbelegung im Leitstellenbereich mindestens 80 Prozent erreichen, würden im Landkreis die regionalen Hotspotregeln zum Tragen kommen. Die diesbezüglich relevante Intensivbettenbelegung ist die an beiden Standorten des Klinikums Altmühlfranken und der Kliniken in Roth sowie Schwabach.

Corona-Ampel springt auf Rot: FFP2-Masken, 2G statt 3G

Sollten die entsprechenden Grenzwerte überschritten werden, kämen ab dem Folgetag der Bekanntgabe die Maßnahmen der roten Ampelphase zum Zug. Dann würde wieder eine FFP2-Maskenpflicht (ausgenommen im Schulbereich: Grundschule Stoffmaske, übrige Klassen medizinische Maske) gelten. Für Einrichtungen und Veranstaltungen, in denen bisher 3G-Regeln gelten, gilt 2G, also nur für Geimpfte und Genesene.

Ausgenommen werden hier die Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und körpernahe Dienstleistungen. Hier bleibe es bei 3G plus, heißt es weiter. In Hochschulen, außerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Bibliotheken und für Archive gilt weiterhin die Zugangsmöglichkeit auch mit Schnelltest (3G).

"3G" (einfacher Schnelltest zweimal pro Woche genügt) gelte in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten im Falle der roten Stufe außerdem für alle Beschäftigten, die während ihrer Arbeit Kontakt zu anderen Personen haben (egal ob Kunden, andere Beschäftigte oder sonstige Personen). Das gelte allerdings nicht für den Handel und den ÖPNV.

Landratsamt informiert am Wochenende auf Homepage

Sollte dieser Fall eintreten, will das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen dies entsprechend auch am Wochenende bekanntmachen. Die neuen Regelungen würden dann ab dem Folgetag der Bekanntmachung gelten. Auf der Homepage des Landkreises ist sowohl die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Weißenburg-Gunzenhausen abrufbar, als auch die geltenden Hygiene-Bestimmungen.

Landrat verweist auf zu geringe Impfquote

Landrat Manuel Westphal (CSU) macht in Zusammenhang mit den steigenden Infektionszahlen auch auf die noch zu geringe Impfquote im Landkreis aufmerksam: "Die Impfquote im Landkreis ist mit etwas über 62 Prozent noch deutlich zu niedrig. Dies sieht man auch an den hohen Infektionszahlen im gesamten Landkreis. Die Impfungen sind ein sehr wichtiger Baustein, um die Corona-Pandemie wieder einzudämmen." Informationen zu den Impfungen finden sich auf der Homepage des Landkreises. Zudem wurden aufgrund des Infektionsanstiegs auch die Corona-Testmöglichkeiten erweitert.

Bei Fragen: Mail an Gesundheitsamt

Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass es aufgrund der hohen Infektionszahlen zu Verzögerungen bei der Ausstellung von Quarantäne-Bescheiden durch das Gesundheitsamt kommen kann. Deshalb soll das Personal aufgestockt werden. Da die Telefonleitungen aufgrund der vielen Anrufe meist besetzt seien, sei es bei Fragen oder Anliegen am besten, eine Mail an das Gesundheitsamt zu schicken unter gesundheitsamt.lra@landkreis-wug.de. Diese werden auch am Wochenende bearbeitet, so das Landratsamt.